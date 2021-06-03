عمرو سعد: فكرت في زيارة طبيب نفسي بسبب الدراما والشخصيات

قال الفنان عمرو سعد، إنه يفكر كثيرا، خاصة في الدراما والشخصيات التي يؤديها، وفكر في وقت سابق في الذهاب إلى طبيب نفسي؛ لتلقي العلاج من هذه الحالة، مضيفا: «في مرة كنت قاعد مع أحد رجال الأعمال وقعدت ساعة أتكلم عن السينما والشخصيات، فقال لي الرجل: (إحنا خارجين على فكرة، ليه بتتكلم في الشغل) لكن أنا معرفش أوقف تفكير في الشغل».

وأضاف «سعد»، في لقاء مع برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «mbc مصر» ويقدمه الإعلامي شريف عامر، الخميس: «دي مشكلة لأن لازم تفصل، والنجاح بيديك طاقة كبيرة جدا، واللي جاي حاجات ضخمة».

وتابع: «أنا شغلتي أقدم نوع من التسلية، بعيدة عن منطقة السوشيال ميديا، واستغرب كثيرا من الدراما المبنية على هذا النوع من المتعة»، لافتا إلى أنه يحب الرسم ويفصل نفسه عن العالم المحيط به، كما أنه يشاهد كرة القدم ويتابع فريق ليفربول والدوري الإنجليزي.

وكشف أن الـ«تريند» على السوشيال ميديا أصبحت ظاهرة مرعبة، ولا يجب الالتفات إليها، لأنها أصبحت حصارا كبيرا، لأن التصوير يتم أثناء عرض المسلسل، وهذا قد يؤثر على أداء الممثل.

كما كشف أن هناك رغبة جماهيرية ملموسة من الإنتاج لعمل جزء ثان من مسلسل «ملوك الجدعنة»، قائلًا: «أنا أستبعد إننا نعمل عمل تاني مختلف مع بعض أنا ومصطفى شعبان، يا إما جزء ثان من المسلسل، يا إما كل واحد يعمل مسلسل لوحده»، موضحا أنهم عقدوا جلسة لبحث النجاح الذي حدث في المسلسل وهو نجاح كان «مخيفا».

يذكر أن مسلسل «ملوك الجدعنة» بطولة مصطفى شعبان، وعمرو سعد، ورانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، دلال عبدالعزيز، محمد عبدالعظيم، ووليد فواز، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.