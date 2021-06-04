بشرة خير.. أمريكا تعلن تسجيل أقل عدد إصابات ووفيات: «السر في اللقاح»

رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أعلى أعداد للاصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم، إلا أنها شهدت تطورات كبيرة بسبب ارتفاع أعداد المواطنين الذين تلقوا اللقاح.

وأعلنت الدكتورة روشيل والينسكي، مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، روشيل والينسكي، خبرا سارًا بخصوص عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية.

انخفاض أعداد المصابين بكورونا لأدني مستوى منذ أكثر من عام

وقالت «والينسكي»، في تصريحات صحفية نقلتها عنها «سكاي نيوز» إن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في أمريكا، انخفضت إلى حوالي 15 ألفا يوميا، في ظل زيادة أعداد متلقي اللقاح، حيث يعتبر هذا العدد من الإصابات اليومية هو الأقل منذ مارس في العام الماضي.

وأشارت إلى أن الأرقام الجديدة للإصابات اليومية لفيروس كورونا، تمثل انخفاضا بأكثر من 30% عن متوسط الأسبوع الماضي، وأنه يعتبر انخفاضًا بنسبة 94% عن ذروة حالات الإصابة التي وصلت لها الولايات المتحدة في يناير الماضي.

وأضافت «هذا هو نوع الأخبار التي أحب أن أقدمها، وبالتأكيد هذه البيانات مشجعة وترفع الروح المعنوية، في الوقت الذي نحارب فيه هذه الجائحة».

انخفاض أعداد الوفيات لأدنى مستوى

وأعلنت مديرة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أيضًا انخفض متوسط الوفيات اليومية بشكل كبير حيث وصل إلى 363 حالة يوميا، والذي يعتبر أدنى مستوى للوفيات منذ مارس 2020.

تطعيم 63% من السكان البالغين

وأوضحت أن هذا التحسن السريع لأوضاع فيروس كورونا في أمريكا حدث بسبب تطعيم المزيد من المواطنين حيث تلقى 63% من السكان البالغين جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا.

وبحسب وسائل إعلام عالمية فإن معدلات التطعيم تباينت بشكل كبير بين الولايات، حيث أعطت بعض الولايات جرعة واحدة من اللقاح على الأقل لثلثي سكانها، في حين أن ولايات أخرى وصل فيها عدد من تلقوا اللقاح إلى أكثر بقليل من الثلث.

تشجيع الأمريكان على تلقي اللقاح

وفي سياق متصل أعلنت الإدارة الأمريكية عن تقديم مجموعة من الامتيازات لمن يتلقون التطعيم، بمبادرة من القطاع الخاص.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن «على الرغم من كل التقدم الذي نحرزه كدولة، إذا لم يتم تطعيمك، فأنت لا تزال عرضة للإصابة بأعراض المرض الخطيرة، أو الوفاة، أو نقل العدوى للآخرين» مشيرًا إلى أن الحصول على اللقاح ليس عملا حزبيا لافتًا إلى أن اعتماد اللقاحات الأولى، تم في عهد رئيس جمهوري.

حوافز وامتيازات ورحلات وأجهزة لمن يحصل على اللقاح

​وأعربت الإدارة الأمريكية عن أملها في أن تساعد الشراكة مع المؤسسات الخاصة في تحقيق هدفها، بحصول 70 بالمئة من البالغين الأميركيين على جرعة لقاح واحدة على الأقل، بحلول الرابع من يوليو القادم.

ونقلت «سكاي نيوز» عن صحيفة «واشنطن بوست»، أن الامتيازات تشمل توصيل الطعام مجانا، وتذاكر لحضور مباريات في دوري البيسبول، وأجهزة إكس بوكس، وفرص الفوز بتذاكر لرحلات بحرية، وقسائم شراء من محلات البقالة ورحلات طيران مجانية وذكرت أن الأجزاء المحافظة من البلاد، لديها معدلات تطعيم أقل.