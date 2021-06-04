قطع المياه عن 15 منطقة بالجيزة و14 بأسوان وشبرا الخيمة اليوم

أعلنت الشركه القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي، انقطاع المياة مساء اليوم في 15 منطقه بالجيزة، بسبب تنفيذ الهيئة القومية لمترو الانفاق أعمال محطة مترو «أنفاق القومية»، وفي 14 منطقه بأسوان لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد خطوط طرد الصرف الصحي إضافه إلى شبرا الخيمه وبهتيم لانهاء أعمال توسعات محطة مياه شبرا الخيمة.

قطع المياه 12 ساعة بالجيزة لتحويل مرافق بمحيط مترو القومية

وأفادت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة بأنه فى إطار تنفيذ الهيئة القومية لمترو الانفاق أعمال محطة مترو أنفاق «القومية»، ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتحويل خط صرف صحى قطر 1200مليمتر مما يضطرها إلى قطع مياه الشرب لمدة 12 ساعة تبدأ فى الساعة 8 مساء اليوم الجمعة وتنتهى الساعة 8 صباح غدا السبت.

وأشارت الشركة في بيان إلي أن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى: «المسابك، عزبة المفتى، مدينة السادات، أرض الحداد، شارع الإعتماد، من فيلا مرجان حتى نقطة بشتيل، العروبة ومتفرعاتها، إمتداد المعهد الدينى، إمتداد سيدى عبدالعزيز، مابين العروبة والدائرى نزلة القومية، مسجد الخولى، داير الناحية، متولى الشعراوى وشارع القومية العربية».

وطالبات الشركة المواطنين والمنشأت العامة والخاصة بتخزين مايكفى احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، بينما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية والصالحة للشرب للتوجه للمناطق المتأثرة بالانقطاع عند الطلب على رقم طوارئ 125.

قطع المياة عن بعض المناطق في اسوان

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان قطع المياه عن مناطق «وسط البلد بالكامل – الكورنيش بالكامل – شرق البندر بالكامل – شارع البركة – السوق السياحي – الحدادين – أرض أبو شوك – سوق الخميس – أطلس – حى شرق من السيل وحتى الجزيرة - شارع سعد زغلول- أرض الجميلى- الشيخ هارون- عزبة الحدود» لمدة 12 ساعة من الساعة العاشرة من مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة العاشرة من صباح غدا السبت ، نظراً للقيام بتنفيذ أعمال إحلال وتجديد خطوط طرد الصرف الصحي بجوار مخبز الشرطة بطريق السماد.

انقطاع المياه عن مناطق بشبرا الخيمة وبهتيم

وقالت شركة مياه الشرب بالقاهرة إنه نظراً لقيامها بإنهاء أعمال توسعات محطة مياه شبرا الخيمة، الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق «شبرا الخيمة – بهتيم»، من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة السادسة فجر اليوم التالى.