النيابة العامة تقرر التحفظ على سيارة «مذبحة أبو حزام» بقنا

قررت النيابة العامة بنجع حمادي، شمال محافظة قنا، التحفظ على السيارة رقم «5732 ص أ ب»، ميكروباص، في واقعة مذبحة أبو حزام، التي أسفرت عن مصرع 10 مواطنين بينهم أطفال وإصابة 7 أخرين، كما طلبت النيابة من مباحث مركز شرطة نجع حمادي تحرياتها حول الواقعة.

ضبط 19 متهما بحوزتهم أسلحة نارية في مذبحة أبو حزام

كانت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا بالتعاون مع الأمن العام، تمكنت من ضبط 19 متهما بحوزتهم 5 قطع أسلحة نارية، من عائلتي «السعدية والعوامر».

وصرحت النيابة العامة في نجع حمادي وبندر قنا، مساء أمس بدفن 10 جثث ضحايا المذبحة، بعد ورود تقرير الطب الشرعي، عقب مناظرة جثث الضحايا بمشرحتي مستشفى نجع حمادي العام، وقنا الجامعي.

كان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بوقوع اشتباك بالأسلحة النارية بين عائلتي «السعدية والعوامر» بقرية أبو حزام، دائرة المركز، نتج عنها مقتل 10 أشخاص وإصابة 7 آخرين بطلقات نارية .

وبدأت الأحداث بوفاة أحد أفراد العائلتين، متأثراً بإصابته بطلق ناري، ونقل إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي، وعقب علم أقاربه انطلقوا حاملين الأسلحة النارية للأخذ بثأره، وعلموا بوجود شخص من الطرف الآخر في سيارة ميكروباص قادمة من مدينة نجع حمادي، فانتظروها على مدخل القرية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص عليها، ما أسفر عن سقوط 10 قتلى و7 مصابين.

الأمن يطوق القرية لليوم الثالث

وأكد مصدر أمني لـ«الوطن»، أن الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا، دفعت بتشكيلات قتالية، وسيارات ومدرعات إلى القرية، وتم إغلاق المنطقة في محيط الاشتباكات، وفرض كردوناً أمنياً لليوم الثالث لمنع تجدد الاشتباكات بين طرفي الصراع، حتى لا تزداد أعداد ضحايا مذبحة أبو حزام ، تلك القرية التي يطلق عليها قرية الدم والنار.