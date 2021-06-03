آخر تطورات مذبحة أبو حزام.. هدوء حذر وانتشار أمني بالقرية

حالة من الهدوء الحذر بدأت تعم أركان قرية «أبو حزام»، التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، بعد اشتباكات بين عائلتين، جرى خلالها إطلاق النار على سيارة أجرة «ميكروباص»، محملة بالركاب، مما أسفر عن سقوط 10 قتلى و7 مصابين، وذلك وسط انتشار أعداد كبيرة من قوات الشرطة، وبوجود عدد من القيادات الأمنية، لمنع تجدد الاشتباكات في القرية.

وفرضت قوات الشرطة طوقاً أمنياً في أنحاء القرية، حيث تمركزت القوات على مداخل القرية من جميع الأنحاء، خاصةً الجبلية، والمدخل الرئيسي من الطريق الزراعي، كما قامت بتأمين عمليات دفن جثث الضحايا في المدافن القريبة من القرية، كما تمكنت من ضبط عدد من الأشخاص المتهمين في الواقعة.

الأمن ينتشر في القرية لمنع تجدد اشتباكات أبو حزام

وقال مصدر أمني إن القيادات الأمنية بجنوب الصعيد تواجدت في القرية اليوم الخميس، وطالبت بتشديد الإجراءات الأمنية لمنع تجدد اشتباكات أبو حزام، خاصةً وأن هناك ضحايا من عائلات أخرى، خارج طرفي الصراع بين عائلتي «السعدية» و«العوامر»، الأمر الذي تسبب في توسع دائرة الصراع، حيث تم تعزيز القوات الأمنية بتشكيلات إضافية، لتأمين دفن جثث الضحايا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطاراً من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بوقوع اشتباك بالأسلحة النارية بين عائلتي «السعدية» و«العوامر» بقرية «أبو حزام»، دائرة المركز، نتج عنه مقتل 10 أشخاص وإصابة 7 آخرين بطلقات نارية، تم تحويل عدد منهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي، لتلقى العلاج نظراً لخطورة حالتهم.

العائلات تتسلم الجثث

وتسلمت 3 عائلات بقرية أبو حزام، جثث كل من «نورالدين عبد الشافي محمد»، 65 سنة، و«يوسف مسعود نور»، 15 سنة، و«حنان حامد شاكر»، 20 سنة، و«فتحي عمر محمد»، 30 سنة، و«عبد الشكور عبد الراضي عبد الشكور»، 49 سنة، و«عدلي حسن أحمد»، 45 سنة، و«هدى سعيد نور»، 8 سنوات، و«محمد سيد محمد»، 22 سنة، و«سعدات عبد الواحد محمد»، و«نجمية إسماعيل محمد»، من مشرحتي مستشفى قنا الجامعي، ومستشفى نجع حمادي.

شباب قرية أبو حزام: «انقذنا يا ريس»

وأطلق عدد من شباب قرية أبو حزام «هاشتاج» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، باسم «انقذنا يا ريس - قرية أبو حزام بتدمر»، في استغاثة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للقضاء على الخلافات الثأرية بالقرية، بعد مصرع 10 أشخاص وإصابة 7 آخرين في اشتباكات بين عائلتين، موضحين أن القرية تعاني من الخصومات الثأرية منذ فترة طويلة، وانتشار الأسلحة النارية.