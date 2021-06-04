تطورات «مذبحة أبو حزام ».. دفن 10 جثث وضبط 19 من عائلتي المجزرة

فرضت أجهزة الأمن سيطرتها في نجع حمادي بمحافظة قنا، بعد وقوع «مذبحة أبو حزام»، وشهدت القرية هدوء حذرا، وانتشارا أمنيا مكثفا، فيما صرحت النيابة العامة بدفن ضحايا المذبحة وعددهم 10 أشخاص بينهم طفلان، كما توجهت قوات أمن قنا إلى الجبل الشرقي لتمشيطه وذلك بمساعدة 70 من التشكيلات أمنية، ولا تزال الأمور في القرية يسودها حالة من التوتر خاصة وأن تلك المنطقة يطلق عليها «قرى الدم والنار» في الصعيد،.

تسليم الجثامين لـ 3 عائلات بقرية أبو حزام

ودفعت الأجهزة الأمنية بعدد من الفرق والتشكيلات الأمنية للسيطرة على الأوضاع في قرية «أبو حزام» بنجع حمادي، بعد مذبحة قنا، التي راح ضحيتها 10 مواطنين، من بينهم 7 أشخاص ليسوا من طرفي الخصومة، وإصابة 7 آخرين، على خلفية تجدد الخصومة الثأرية بين عائلتي «السعدية» و«العوامر»، ووقوع قتيل من الطرف الأول، ما دفع أفراد من الطرف الثاني إلى إطلاق وابل من الأعيرة النارية على سيارة ميكروباص، قادمة من مدينة نجع حمادي، على متنها شخص من الطرف الأول، مما أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا، الذين تناثرت جثثهم في موقع الاشتباكات.

تمشيط الجبل الشرقي

وأكدت مصادر أمنية أن الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، بدأت تمشيط الجبل الشرقي لضبط مرتكبي مذبحة أبو حزام الذين احتموا بالتلال الجبلية الموازية للقرية.

وقالت المصادر لـ«الوطن»، إن قوات أمنية مصحوبة بمدرعات وقوات خاصة وأمن مركزي، تبحث عن العناصر التي تسببت في مذبحة أبو حزام من عائلة «السعدية»، وعائلة «العوامر»، موضحا أن المتهمين لجأوا للجبل ويجري تمشيط المنطقة لضبطهم.

ووسط إجراءات أمنية مشددة، تسلمت 3 عائلات بقرية أبو حزام، التابعة لمركز شرطة نجع حمادي، جثث ذويهم الذين سقطوا في مذبحة أبو حزام، الأربعاء الماضي، وهم 10 جثث كحصيلة نهائية، و7 مصابين، تم تحويل 6 مصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، نظراً لخطورة حالتهم، وانتقلت مواكب الجنائز من مستشفى نجع حمادي، التي بها 7 جثث، و3 جثث من مشرحة مستشفى قنا الجامعي، وتم دفنهم في مقابر القرية، وهم: نورالدين عبدالشافي محمد، 65 سنة، ويوسف مسعود نور، 15 سنة، وحنان حامد شاكر، 20 سنة، وفتحي عمر محمد، 30 سنة، وعبدالشكور عبدالراضي عبدالشكور، 49 سنة، وعدلي حسن أحمد، 45 سنة، وهدى سعيد نور، 8 سنوات، ومحمد سيد محمد، 22 سنة، وسعدات عبدالواحد محمد، ونجمية إسماعيل محمد، بعدما طوق الأمن المدافن بالحراسة الشديدة، تحسباً لمحاولات انتقام من أطراف الخصومة.

ضبط 19 متهما من عائلتي المشاجرة

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط 19 متهما من عائلتي «السعدية» و«العوامر» المتسببتين في مذبحة أبو حزام بمركز نجع حمادي، بحوزتهم 5 قطع سلاح آلية، ووتحقق النيابة العامة معهم، وأمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، و ضبط المتهمين الرئيسين، كما قررت التحفظ على السيارة الأجرة التي كان يستقلها المجنى عليهم رقم «5732 ص ا ب».

وفرضت قوات الشرطة طوقاً أمنياً في أنحاء القرية، حيث تمركزت القوات على مداخل القرية من جميع الأنحاء، خاصةً الجبلية، والمدخل الرئيسي من الطريق الزراعي، كما قامت بتأمين عمليات دفن جثث الضحايا في المدافن القريبة من القرية، كما تمكنت من ضبط عدد من الأشخاص المتهمين في الواقعة.

كان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطاراً من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بوقوع اشتباك بالأسلحة النارية بين عائلتي «السعدية» و«العوامر» بقرية أبو حزام، دائرة المركز، نتج عنه مقتل 10 أشخاص وإصابة 7 آخرين بطلقات نارية.

وبدأت مذبحة أبو حزام عندما لقي أحد المجني عليهم مصرعه، متأثراً بإصابته بطلق ناري، ونقل إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي، من أحد أطراف عائلة أخرى بالقرية، عقبها علم أقاربه وانطلقوا حاملين الأسلحة النارية للأخذ بثأره، وعلموا بوجود شخص من الطرف الآخر في سيارة ميكروباص قادمة من مدينة نجع حمادي، فانتظروها على مدخل القرية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص عليها، مما أسفر عن سقوط 10 قتلى و7 مصابين.