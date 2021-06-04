في ذكرى ميلاد «الساحر».. ما هو أصعب أدوار محمود عبدالعزيز؟

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود عبدالعزيز الـ75، حيث إنه من مواليد 4 يونيو 1946، الذي يعد واحدًا من أكثر الفنانين الذين أثروا في تاريخ الفن المصري، وشكلوا وجدان الجمهور، من خلال تقديمه للعديد من الأعمال الفنية التي قدمها طوال مشواره الفني الطويل.

أصعب أدوار محمود عبدالعزيز

وقدم الساحر محمود عبدالعزيز، عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية، ولكن ما هو الدور الأصعب الذي قدمه عبدالعزيز بين كل أدواره، هذا الأمر الذي كشف عنه خلال إحدى ندوات تكريمه، إذ قال إن شخصية «عبدالملك زرزور»، يعد أصعب أدواره على الإطلاق، والذي جسدها من خلال فيلم «إبراهيم الأبيض».

وتابع: «عبد الملك زرزو كان بالنسبالي مشكلة كبيرة جدًا لأنه يعتبر نفسه آلة المنطقة اللي هو فيها وقعدت محتار جدا وأطلقت اللحية، وهو شخص جبار ولكنه إنسان بيحب بنته وسيكوباتيك»، مشيرًا إلى أنه ظل ما يقرب من 5 أشهر يجري تحضير للشخصية للتركيزعلى كافة تفاصيلها وأبعادها، من طبقة الصوت والشعر والتفاصيل الشكلية وغيرها.

فيلم إبراهيم الأبيض

يشار إلى أن فيلم إبراهيم الأبيض هو بطولة محمود عبدالعزيز، أحمد السقا، هند صبري، باسم سمرة، سوسن بدر، حنان ترك، نضال الشافعي، وصبري فواز، تأليف عباس أبو الحسن، وإخراج مروان حامد .