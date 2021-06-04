رئيس «الدستورية»: قرار عدم تكرار أسماء المقبولين في القضاء يحقق تكافؤ الفرص

قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية، إن قرار عدم تكرار أسماء المقبولين في الهيئات والجهات القضائية، قرار مهم، اعتبارا من خريجي دفعة 2018، بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ودفعة 2013 بالنسبة لهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة.

وأضاف مرعي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا القرار يحقق مبدأ تكافؤ الفرص لشغل الوظائف القضائية، حتى يستطيع المتقدم اختيار هيئة أو جهة واحدة فقط، إذا استوفى الشروط، مشيرا إلى أنه سيجري تنظيم مسألة منع تكرار أسماء المتقدمين عن طريق آلية معينة، سيجري تحديدها بين الجهات والهيئات القضائية.

وأوضح رئيس الدستورية، أن إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب رفض المتقدمين في عدم التعيين خطوة قوية، حتى يكون المتقدم للوظيفة على دراية حقيقية بسبب الرفض.

مرعي: الموافقة على إنشاء مدينة العدالة من أهم قرارات الرئيس

وأشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى أن الموافقة على إنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية من أهم القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي، منوها بالمجهود الكبير الذي يبذله الرئيس عبدالفتاح السيسي في العاصمة الإدارية.

وأضاف مرعي، أن الرئيس السيسي انتقل بمصر عبر الزمن، لتصبح مصر الحديثة أو الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن كل جهة قضائية، عليها موافاة وزير العدل بمتطلباتها في مدينة العدالة، حتى تكون هناك صروحا قضائية تليق بالقضاة والمتقاضين والمواطنين.

وكان مجلس القضاء الأعلى، عقد اجتماعا الأربعاء، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعضوية كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبده الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسى الأمين العام للمجلس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري.