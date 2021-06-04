تقرير يوضح: كيف نجحت المشروعات الزراعية في خفض الأسعار؟

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «كيف نجحت المشروعات الزراعية في خفض الأسعار؟»، موضحا أن نتائج مشروع المليون ونصف فدان ومشروع السباط الزراعية بدأت في الظهور، حيث أدت تلك المشروعات إلى اتساع الرقعة الزراعية وزيادة المحاصيل وفق التقارير الرسمية.

وأضاف التقرير: «ساهم قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 669.8 مليار جنيه وحققت مصر اكتفاء ذاتيا من الخضر والفاكهة بنسبة 100% وبإنتاج بلغ 20.5 مليون طن للخضر و10.7 مليون طن للفاكهة، بينما بلغ إجمالي الصادرات الزراعية نحو 5 ملايين طن عام 2020 وذلك بالرغم من تداعيات تفشي فيروس كورونا في العالم وارتباك حركة النقل الدولية وتوقف الموانئ.

وتابع: «انعكست زيادة الإنتاجية الزراعية على زيادة المعروض في السوق المحلي وخفض أسعار العديد من السلع إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من عدة أصناف زراعية ما أدى إلى انخفا أسعارها محليا بصورة كبيرة».

وفي وقت سابق أعلنت الغرف التجارية، ارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية «90 سلعة» بنسب تراوحت من «10% إلى 40%»، نتيجة لزيادة الأسعار العالمية وتكلفة الشحن والطلب.

وأشار التقرير إلى نتائج عدد من الغرف التجارية بمحافظات مصر التى أوضحت أن عدد السلع التي زادت أسعارها بنسبة 15% بلغ نحو 14 سلعة بينما ارتفع سعر 5 سلع بنسبة 10% والزيوت وحدها زاد سعرها بنسبة 40%، كما شهدت أسعار الزيوت النباتية بكل أنواعها ارتفاعات جنونية لا تنسجم مع الارتفاعات التي حدثت على مدخلات إنتاجها في البورصات العالمية.