الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء بعد الزيادة المرتقبة في أغسطس المقبل

ينتظر المواطنون الفترة المقبلة، زيادة جديدة في أسعار الكهرباء وتحديدًا في أغسطس المقبل، إذ تطبق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الزيادة الجديدة في أول يوليو المقبل.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، أسعار شرائح الكهرباء بعد الزيادة الجديدة المنتظرة في أغسطس المقبل، بعد زيادتها في يوليو، في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة.

وتنفذ الزيادة الجديدة مع شحن كروت العدادات «المسبقة الدفع»، على أن تحصل الزيادة بالنسبة لفواتير استهلاك العدادات «التقليدية»، مع فواتير شهر أغسطس، ضمن خطة الوزارة لرفع الدعم عن الطاقة بشكل تدريجي، حتي يتم الرفع نهائيا في عام 2025.

أسعار الشرائح الجديدة

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات (48 قرشًا).

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات (48 قرشًا).

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات (77 قرشًا).

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات (106 قروش).

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات (128 قرشًا).

- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلووات (140 قرشًا).

- الشريحة السابعة من صفر إلى أقل من 1000 كيلووات، لا يحصلون على دعم (128 قرشًا).

- من صفر إلى أكثر من 1000 كيلووات (145 قرشًا).

كيفية معرفة فاتورة الكهرباء الصحيحة

- لابد من مراجعة نمط الاستهلاك الشهرى لقيمة فاتورة الكهرباء من خلال المقارنة مع الفاتورة السابقة وفي حالة ملاحظة أن قيمة الفاتورة مبالغ فيها ولا تعبر عن الاستهلاك الفعلى، قم بقراءة العداد ومقارنتها بخانة القراءة الحالية المسجلة بالفاتورة.

- حساب قيمة فاتورة الاستهلاك قبل السداد للتأكد من صحة القيمة الموجودة بالفاتورة من خلال برنامج أحسب فاتورتك، وفي حالة وجود فرق كبير بين قراءة العداد والقراءة الحالية للفاتورة يتم اللجوء إلى تقديم شكوى بالتوجه لشركة الكهرباء التابع لها وتسجل شكوى بعدم مطابقة فاتورة الاستهلاك بالقراءة الموجودة بالعداد (من خلال تصوير قراءة العداد) ليتم تصحيح الخطأ وسداد القيمة الفعلية لفاتورة الاستهلاك.

كما يمكن تقديم شكوى على الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121 كما يمكن تقديم شكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.