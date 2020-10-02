وكيل "أوقاف كفر الشيخ" يفتتح 6 مساجد بـ28 مليون جنيه  

افتتح الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، نائبا عن محافظ كفر الشيخ، 6 مساجد، منها 5 مساجد بقرى الحامول ومسجد بقرية تابعة لمركز كفر الشيخ، وأدى الصلاة بمسجد قرية 77 المنصور التابعة لمركز الحامول.

جاء ذلك بحضور الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ عطا بسيونى، مدير الدعوة والشيخ عبد الصمد عمر، مدير إدارة الأوقاف بالحامول، وعدد كبير من أهالي القرية وأهالي مركز الحامول.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم افتتاح 12 مسجداً خلال الأيام الماضية وتم اليوم افتتاح 6 مساجد أخرى بتكلفة 28 مليون و395 الف جنيه، ضمن 19 مسجداً ما بين إنشاء جديد أو إحلال وتجديد بتكلفة 55 مليون جنيه، مشيراً إلى أن المحافظة، تشهد اهتماماً كبيراً بإعمار وإنشاء المساجد بقرى ومدن المحافظة، فبلغ عدد المساجد بالمحافظة 4 آلاف و50 مسجداً، وتشهد افتتاح 19 مسجدا آخرين في قرى المحافظة ضمن اهتمام الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعمار المساجد وانشائها، وفرشها، وهناك عدد من المساجد تحت الانشاء بالقرى بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمشاركة المجتمعية من الأهالي.

وأكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، أنه افتتح 6 مساجد جديدة، وشملت 77 المنصور، بمركز الحامول، وأبو أحمد المشرفي بالحامول والمسجد الكبير 75 المنصور بالحامول، ومسجد عزبة اللبيشي بكفر الشيخ، ومسجد المناوفة البحرية بالحامول، ومسجد عزبة صالح بالحامول، ضمن 19 مسجدا، مشيراً إلى أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعمار وإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد المساجد، واهتماما خاصاً بالمساجد وتوفير كل ما تحتاجه، وأن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على تواصل دائم مع وكلاء الوزارات للتعرف على احتياجات المساجد، وما يتم إنشاؤه أو إحلاله وتجديده.

يذكر أن المساجد الـ18 مسجدا والتي تم افتتاحها خلال الأيام الماضية واليوم، هي كوم السعداء بمركز فوه،. والنور بعزبة السعدة بمركز مطوبس، ومسجد الرحمة تعاون ثان بمركز الحامول، ومسجد الفتح بالقصابي بمركز سيدي سالم، ومركز الصالحين بصرصار مركز سيدي سالم، ومسجد الشيخ حسن بقرية صندلا مركز كفر الشيخ، وعمرو بن العاص ،بعزبة فؤاد رجب فوه، والدوايدة الجديد، و52 الكبير بقرية المنصورة بالحامول، وزهير المحطة بقلين، ومسجد سيدي أحمد ربيع بدسوق، والمسجد الكبير بالكفر الشرقي و77 المنصور، بمركز الحامول، وابو احمد المشرفي بالحامول والمسجد الكبير 75 المنصور،ومسجد عزبة اللبيشي بكفر الشيخ، ومسجد المناوفة البحرية بالحامول ومسجد عزبة صالح بالحامول.