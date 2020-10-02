وكيل أوقاف كفر الشيخ: حب الوطن ليس شعارات وإنما بالبناء والعمل

قال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في حب الوطن والانتماء حينما قال في "مكة": "مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ وأَحبَّكِ إلَيَّ، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ ما خرجت" مؤكدًا أن الولاء يحتم على الفرد الصدق وعدم خيانة أهله أو بيع قضاياهم، فالوطنية الحقيقية بناء ومشاركة وليست مجرد شعارات.

جاء ذلك في خطبة الجمعة التي ألقاها وكيل وزارة الأوقاف بمسجد "77 المنصور" بالحامول، بمناسبة افتتاحه، اليوم، وأضاف وكيل الوزارة أن الولاء للوطن يظهر في احترام الدولة وقائدها وجيشها وشرطتها مع الحرص على دعم الوطن بالعمل والبناء.

يذكر أن الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، افتتح 6 مساجد، بينها 5 مساجد بقرى الحامول ومسجد بقرية تابعة لمركز كفر الشيخ، في حضور الشيخ عطا بسيونى، مدير الدعوة والشيخ عبد الصمد عمر، مدير إدارة الأوقاف بالحامول، وعدد كبير من أهالي القرية وأهالي مركز الحامول.