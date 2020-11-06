تكلف 5 ملايين جنيه.. أوقاف كفر الشيخ تفتتح مسجدا بالجهود الذاتية

افتتحت مديرية أوقاف كفر الشيخ، اليوم، مسجد "التقوي" بقرية الرغامة، التابع لإدارة أوقاف الرياض، بالجهود الذاتية، على مساحة 700 متر مربع، بتكلفة 5 ملايين جنيه، شاملة الأرض المقام عليها المسجد.

وألقى خطبة الجمعة، الشيخ حسن عاشور، مدير أوقاف الرياض، نائبا عن الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، وأذن للصلاة الشيخ سيد النجار، مدير عام المتابعة بمديرية أوقاف كفر الشيخ، وقدم الشعائر الدينية الإعلامي زايد الزاهد، كبير المذيعين بقناة الدلتا.

وحضر حفل الافتتاح، المحاسب أحمد الشناوي، مدير إدارة الرياض، واللواء حسن البحيري، عضو مجلس الشيوخ، والمستشار محمد سعد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار سامح بسطويسي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ورضا يونس، مدير إدارة الرياض التعليمية، والمهندس عبدالحميد الغنام، وعمدة القرية السيد زين الدين، والحاج صلاح سعد عبدالله، القائم على بناء وتشييد المسجد، والذي استغرق بنائه 3 سنوات.

وفي وقت سابق، افتتحت المديرية 6 مساجد بعد تطويرها بتكلفة 15 مليون جنيه، وأقيمت تحت الإشراف الهندسي المباشر للمديرية، هم: "كوم السعداء بمدينة قوة، والنور بعزبة السعدة في مركز مطوبس، والرحمة بمنطقة تعاون ثان في مركز الحامول، والفتح بقرية القصابي، والصالحين بقرية صرصار، التابعتين لمركز سيدي سالم، والشيخ حسن بقرية صندلا في مركز كفر الشيخ".

وافتتح خلال الفترة الماضية، 12 مسجدا ضمن 19، ما بين إنشاء جديد أو إحلال وتجديد بتكلفة 55 مليون جنيه، وبلغ عدد المساجد بالمحافظة 4 آلاف و50 مسجدا.

يأتي هذا في إطار اهتمام الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعمار المساجد وإنشائها، وفرشها، وهناك عدد من المساجد تحت الإنشاء بالقرى، بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمشاركة المجتمعية من الأهالي.