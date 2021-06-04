الكشف على 1143 مواطنا في قافلة طبية بقرية الدهسة بقنا

نفذت إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بقنا، قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بقرية الدهسة التابعة لمركز فرشوط فى إطار مبادرة «حياة كريمة»، للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية والتى أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ قنا أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد 1143 مواطن فى 7 تخصصات طبية بواقع 310 أمراض باطنة ، 246 عظام ، 236 طب أطفال ، 182 أمراض جلدية ، 76 جراحة ، 64 أمراض النساء والتوليد ، 29 تنظيم الأسرة، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 60 حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية .

و من جانبه قال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا أنه الى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم ايضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما ٨٥ مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الإجتماعي .