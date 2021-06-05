أماكن عرض فيلم الرعب Jakob's Wife بالسينمات

تعرض السينمات المصرية فيلم الرعب «Jakob's Wife» بطولة باربرا كرامبتون، لاري فيسيندن، وتدور أحداث الفيلم حول «آن» التي تعاني من الملل في علاقتها بزوجها القس جاكوب، إلى أن تلتقي برجل يحولها مصاصة دماء، وتتبدل الأمور في حياتها، ويصبح على جاكوب التدخل لحل الأمر.

فريق عمل فيلم الرعب Jakob's Wife

أبطال فيلم «Jakob's Wife» باربرا كرامبتون، لاري فيسيندن، بوني آرونز، نيشا بيل، سارة ليند، مارك كيلي، والمخرج ترافيس ستيفينز، وتأليف كاثي تشارلز، مارك ستينزلاند.

أماكن فيلم الرعب Jakob's Wife

يعرض فيلم Jakob's Wife في سينما صن سيتي، سينما نايل سيتي، سينما سان ستيفانو مول، سينما داندي مول، سينما أمريكانا بلازا، سينما مدينتي، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما كايرو فيستفال، سينما فوكس مول مصر، سينما جولف سيتي، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما سيتي ستارز.

الأفلام المتاحة بالسينمات

كما تعرض السينمات المصرية أفلاما أخرى مثل فيلم «ماما حامل» بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، وتدور أحداثه حول خلافات كوميدية تحدث بين الأب والأم وأبنائهما، بسبب رغبتهما في رؤية الأبناء متزوجين ولديهم أبناء، عكس رغبتهما، حتى تنقلب الأحداث بعد علمهم بحمل والدتهما سمية وإنجابها لتوأم.

كما يتم عرض فيلم «Wrath of Man»، بطولة جيسون ستاثام، جيفري دونوفان، جوش هارتنت، سكوت إيستوود، هولت ماكالاني، وتدور أحداث الفيلم حول رجل يعمل في مجال قيادة شاحنات نقل المال، ويواجه العديد من الصعاب بطريقه مع حمله مليارات الأموال في ضواحي ولاية لوس أنجلوس.