أماكن عرض الفيلم الكوميدي «ماما حامل» بالسينمات

تعرض السينمات المصرية الفيلم الكوميدي ماما حامل بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد، وتدور أحداث الفيلم حول خلافات تدور بين الآباء والأبناء بسبب رغبة الوالدين في رؤية أبنائهما متزوجين ولديهم أبنائهم، عكس رغبة الأبناء، حتى تنقلب الأحداث بعد علمهم بحمل والدتهما «سمية» وإنجابها لتوأم.

فريق عمل فيلم ماما حامل

أبطال فيلم «ماما حامل»، ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد سلام، هدى الإتربي، نانسي صلاح، والمخرج محمود كريم، تأليف لؤي السيد.

أماكن عرض فيلم ماما حامل

يُعرض فيلم «ماما حامل» في سينمات جراند نايل تاور، سينما أمريكانا بلازا، سينما بوينت 90، سينما بندر المعادي، سينما صن سيتي، سينما بورتو كايرو، سينما صن سيتي VIP، سينما كايرو مول، سينما نايل سيتي، سينما سان ستيفانو مول، سينما مترو الإسكندرية، سينما جالكسي، سينما داندي مول، سينما أوديون، سينما أمير، سينما كوزموس، سينما السراي مول الحدائق، سينما داون تاون، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما سيني كومفورت، سينما الرحاب، سينما سيتي مول، سينما مدينتي، سينما سيتي ستارز، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما الهرم، سينما التحرير، سينما الحرية، سينما ريو، سينما دنيا المصرية بلازا، سينما دنيا بنها، سينما ليدو، سينما جلاكسى طنطا، سينما كايرو فيستفال، سينما جولف سيتي، سينما سيني ماكس، سينما الزمالك.

يذكر أن الفنانة ليلى علوى قد شاركت قبل شهر رمضان بعمل درامي بعنوان «ست الهوانم» وذلك ضمن حكايات مسلسل «زي القمر»، وشارك في بطولة العمل مجدي كامل، وأمير شاهين، وضياء عبد الخالق، وهي من تأليف شهيرة سلام والمخرج هو طارق رفعت.