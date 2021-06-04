غرق طفل في حمام سباحة النادي الأوليمبي بالإسكندرية

أصيب طفل عمره 7 سنوات، بإغماء أثناء تدريبه في حمام السباحة بالنادي الأوليمبي بالإسكندرية، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة لإسعافه، وعقب توقيع الكشف الطبي تم إيداعه العناية المركزة.

بدأت الواقعة باختفاء الطفل سيف إسلام، 7 سنوات، داخل حمام السباحة الخاص بالنادي، وعند سؤال كابتن السباحة الخاص به لم يعثر عليه، وبتكثيف عملية البحث فوجئ المدرب بوجوده تحت المياه في حالة إغماء تامة، وتم نقله إلى مستشفى خاص.

تلقي قسم شرطة باب شرق، إشارة من مستشفى خاص بوصول طفل في حالة غيبوبة أثناء تواجده في تدريب السباحة باحدي الأندية، وتم إيداعه العناية المركزة، وحالته حرجة جدا، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتم إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكد أقارب الطفل، أنه سباح منذ الصغر وحصل على كثير من البطولات إضافة إلى أنه طفل مهذب وكان يحصل على البطولات ويحب التدريب كما أن والدته من السيدات التي تتواجد دائما في النادي وتحرص على متابعة ابنها الصغير في تدريباته.

سباح الأوليمبي يبكي الأمهات

وسادت حالة من الحزن بسبب ما تعرض له «سيف»، داخل حمام السباحة، حيث بدأت الدعوات من أجل الطفل سيف لإنقاذه داخل العناية المركزة خاصة بعد إعلان أقاربه أن حالته حرجة ويحتاج إلى الدعاء.