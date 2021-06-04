فى ذكرى ميلاد محمود عبدالعزيز.. ماذا قال عن الزعيم عادل إمام؟

تحتفل اليوم أسرة الفنان الكبير الراحل محمود عبدالعزيز، بذكرى ميلاده الـ75، حيث إنه ولد في 4 يونيو 1947، تاريخ طويل من الأعمال الفنية التي قدمها محمود عبدالعزيز، منذ بداية مشواره الفني، والذي شارك فيه مع عدد كبير من نجوم الوسط الفني، على رأسهم الفنان الكبير عادل إمام.

وفى أحد اللقاءات التليفزيونية للفنان محمود عبدالعزيز مع الإعلامى مفيد فوزي، أبدى الفنان الراحل رأيه في الزعيم عادل إمام، قائلًا: «عادل إمام ربنا أعطاه موهبة الإضحاك ورسم البسمة حتى في جلساته الخاصة بيعطي جرعة كبيرة من الضحك والابتسامة».

وعن سؤاله عن مدى إمكانية عادل إمام في تقديم أدوار تراجيدي، قال عبدالعزيز: «بالطبع يستطيع الزعيم تقديم كافة أنواع الدراما الكوميدي والتراجيدي والعاطفي أيضًا، ضاربًا مثالاً بالفنان الكبير الراحل فريد شوقي الذى نجح فى تقديم أدوار كوميدية وتراجيدية أيضَا بمنتهى الاحترافية»، مشيرًا إلى الدور الذى لعبه عادل إمام في فيلم «حتى لا يطير الدخان»، مثنيًا على أداء عادل إمام في تقديم هذا الدور، الذي أجاد تقديمه بدقة واحترافية عالية، وبمنتهى الإحساس والمشاعر الصادقة.