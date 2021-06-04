يسبب الوفاة.. طبيب يوضح طرق الوقاية والعلاج من فيروس الهربس الفموي

في ظل انتشار الفيروسات في كافة دول العالم ومن بينها مصر، آخرها فيروس كرونا الذي أصاب ملايين المواطنين وتسبب في وفيات كبيرة، ويبحث المواطنون عن طرق الوقاية والعلاج منها، منها الفيروس الذي يسبب الهربس الفموي، الذي يستغل ضعف جهاز المناعة للهجوم على مناطق معينة في الجسم ومنها الفم بشكل شائع ويسبب قرح كبيرة وظاهرة على سطح شفتي الإنسان.

وتقدم «الوطن»، روشته لمعرفة الفيروس المسبب والوقاية منه وخاصة أن هناك أشخاص لا يعرفون أنهم مصابين إلا بعد ظهور التقرحات بالفم .

يقول الدكتور، رشدي أحمد عبدالعزيز عيسي، مدير الطب الوقائي ومكافحة العدوى في الإدارة الصحية لمركز أبوتشت، التابعة لمديرية الصحة في قنا، إن الهربس الفموي، موجود لدى غالبية الناس سواء بأعراض أو بدون أعراض، موضحا أن الهربس الفموي هو فيروس يدخل الجسم ويكون موجود في العقد العصبية في منطقة الفم.

وتابع يظل الفيروس إلى الأبد في منطقة الفم دون أعراض لأن الجهاز المناعي لم يكتشفه، وعندما يضعف لأي أسباب مثل تعرض الشخص لدور برد شديد يظهر في شكل قرح وفقاعات في الشفتين.

أعراض الهربس الفموي

وتابع «رشدي»، أن أعراضه هي الشعور بالحكة في مكان الإصابة، بعدها يظهر الهربس في شكل فقاقيع صغيرة جدا متجاورة، الفقاقيع تتحول لقرح، حرارة في الفم، مضيفا أنه ليس شرطا أن يكون ظهورها بسبب البرد, ولكن أي مرض يضعف الجهاز المناعي أو تكون حالة نفسية شديدة، وعدوى الهربس الفموي بتنقل عن طريق ملامسة الفم للفم «التقبيل»، أو ملامسة الفم لأي أدوات مثل المناشف وفرش الأسنان وأدوات الطعام والشراب، مؤكدا أنه سريع العدوى جدا.

مضاعفات الهربس الفموي

وأكد أن الهربس الفموي ليس له مضاعفات إلا فى حالات نادرة جدا إلى درجة انعدامها تقريبا تتمثل في وصوله للمخ أو للعين، وغالبا يكون لدى مرضى الإيدز والمسنين الطاعنين فى السن والأطفال المبسترين، وهنا ممكن تتسبب الإصابة فى الوفاة.

طرق علاج الهربس الفموى

وأكد أن الهربس الفموي ليس له علاج نهائي، يظل مع الشخص طول عمره، ولكن يمكن استخدام الأسيكلوفير الموضعي على مكان الإصابة خمس مرات يوميا، ولكن الفيروس يظل في الانسان ويختفي عندما تكون المناعة عالية، ويظهر عند ضعفها.