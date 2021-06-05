تعرف على موعد ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع المقبل.. تصل لـ 43 بالصعيد

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس صيفي معتدل خلال النصف الأول من الأسبوع المقبل، ويستمر انخفاض الحرارة مع اعتدال الطقس حتى يوم الثلاثاء المقبل، لترتفع درجات الحرارة يوم الأربعاء المقبل 4 درجات، حيث تصل درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية في القاهرة الكبري والجيزة، و31 درجة على محافظة الإسكندرية والساحل الشمالي، وتصل الحرارة إلى 43 في صعيد مصر.

وأضافت الأرصاد، أن بداية الأسبوع المقبل يسود طقس لطيف حيث تصل الحرارة في القاهرة الكبرى إلى 33 درجة مئوية، وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، كما يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب وجنوب البلاد، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من خليج السويس وخليج العقبة وجنوب سيناء وجنوب غرب البلاد، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3: 5 أمتار.

درجة الحرارة المتوقعة اليوم السبت:

القاهرة: العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة.

الإسكندرية: العظمى 26 والصغرى 21 درجة.

مطروح: العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة.

سوهاج: العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة.

قنا: العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة.

أسوان: العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.

درجة الحرارة المتوقعة يوم الأحد:

القاهرة: العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة.

الإسكندرية: العظمى 26 والصغرى 21 درجة.

مطروح: العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة.

سوهاج: العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة.

قنا: العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة.

أسوان: العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة.

درجة الحرارة المتوقعة يوم الاثنين:

القاهرة: العظمى 34 درجة والصغرى 19 درجة.

الإسكندرية: العظمى 26 والصغرى 21 درجة.

مطروح: العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة.

سوهاج: العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة.

قنا: العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة.

أسوان: العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة.