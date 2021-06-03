الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر والإعلامية ليندا عبداللطيف، حالة الطقس اليوم الخميس، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية انخفاضا في درجات الحرارة، وأن يكون الطقس مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وحارا على شمال الصعيد ومعتدلا على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب البلاد.

طقس الليل

وتتوقع هيئة الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس في فترة الليل لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدلا على جنوب الصعيد، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وستكون درجات الحرارة كالآتي:

درجات الحرارة

القاهرة العظمى 32 والصغرى 19.

الإسكندرية العظمى 26 الصغرى 19.

مرسى مطروح العظمى 25 والصغرى 18.

سيوة العظمى 30 والصغرى 19.

بورسعيد العظمى 27 والصغرى 20.

دمياط العظمى 26 والصغرى 20.

الإسماعيلية 32 الصغرى 19.

السويس العظمى 33 والصغرى 20.

العريش العظمى 27 والصغرى 18.

طابا العظمى 31 والصغرى 21.

سانت كاترين العظمى 31 والصغرى 15.

شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 27.

الغردقة العظمى 37 والصغرى 27.

الفيوم العظمى 32 والصغرى 19.

بني سويف العظمى 32 والصغرى 20.

المنيا العظمى 32 والصغرى 21.

أسيوط العظمى 34 والصغرى 22.

سوهاج العظمى 35 والصغرى 23.

قنا العظمى 36 والصغرى 23.