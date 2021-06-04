محافظ أسيوط يشدد على المتابعة الدورية لتطوير الريف المصري وحياة كريمة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ استراتيجية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة بكافة القطاعات الخدمية خاصة التي تتعلق بقرى ونجوع المحافظة وتوفير ظروف معيشية أفضل، وهو ما ظهر جليًا في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لافتاً إلى المتابعة الدورية والمستمرة لهذه المشروعات للاطمئنان على سير العمل ومعدلات التنفيذ الفعليه على أرض الواقع طبقاً للخطة الزمنية الموضوعة مسبقاً .

السكرتير المساعد يتفقد مشروعات بمركزي الفتح وساحل سليم

وفى سياق متصل، تفقد المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة المشروعات الجاري تنفيذها بمركزي الفتح وساحل سليم ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تفقد الوحدة القروية لقرية العونة لتجهيز أراضي مجمع الخدمات ومتابعة أعمال شبكة الانحدار ومحطة الرفع الصرف الصحي بقرية اللوقا بمركز ساحل سليم، كما تابع تجهيز أرض مجمع الخدمات بقرية بني مر بمركز الفتح، وذلك بحضور أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ومسئولي المتابعة بالمركزين ومسئولي الوحدات القروية.

وأشار السكرتير المساعد إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة سهلة وميسرة وتحسين وتطوير آخرى خاصة في القرى الأكثر احتياجًا موضحاً أن العمل جاري على قدم وساق في هذه المشروعات طبقاً لخطة ورؤية الدولة وتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الذي يولي اهتمامًا خاصًا بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بأعلى المواصفات والمعايير لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وثمن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جهود طلاب ومعلمين التعليم الفني بالمحافظة لمشاركتهم الفعال في أعمال التجميل وتخطيط الشوارع والميادين وطلاء الأسوار ومحولات الكهرباء ضمن خطة المحافظة لتجميل وتطوير الشوارع والميادين ورفع كفائتها والعمل على تحسين المظهر العام للشوارع وإظهار المحافظة بصورة جمالية لائقة لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ هذه الخطط التي تقدم خدمات أفضل للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أنه يتم الاستعانة بطلاب ومعلمي مدارس التعليم الفني بالمحافظة بقيادة محمد النمر مدير عام التعليم الفني للمشاركة في تنفيذ خطط تجميل الشوارع والميادين العامة لما لهم من خبرة في هذا المجال لافتاً إلى استكمال أعمال تخطيط الشوارع وطلاء الإرشادات والعلامات المرورية والأسوار ومحولات الكهرباء وذلك بشارع أحمد حسن الباقوري وكورنيش الترعة الابراهيمية بحي شرق كما تم الاستفادة من خبراتهم في وقت سابق في دهان الأعمدة والحوائط والأسوار والبلدورات والأرصفة بالشوارع والميادين وكذلك المزهريات وأعمال إصلاح المقاعد والبرجولات بالحدائق والمتنزهات وتجميل واجهات المحولات الكهربائية وتحويلها إلى لوحات فنية مؤكداً على أهمية الاستفادة من طاقات الشباب في خدمة الوطن والعمل على تدريب وتأهيل الطلاب خاصة طلاب التعليم الفني لسوق العمل وهو ما يبث روح الانتماء والانتماء والأمل في مستقبل أفضل.