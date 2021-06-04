45 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى.. «فيديو»

أدى نحو 45 ألف فلسطينى صلاة الجمعة، اليوم، في المسجد الأقصى المبارك، حسب مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الشيخ عزام الخطيب، حيث أفاد الخطيب بأن المصلين الذين توافدوا من جميع المناطق تمكنوا من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك بسهولة لأداء الصلاة، وأنه «تم منع القادمين من أهالي الضفة الغربية المحتلة من الدخول، باستثناء عدد قليل جدا منهم».

كما دعت منظمات يمينية إسرائيلية متطرفة، إلى المشاركة في مسيرة «استفزازية»، تعتزم تنظيمها بالقدس الشرقية، يوم الخميس المقبل، حيث يُطلق على المسيرة اسم «مسيرة الأعلام»، وتمر من خلال باب العامود، أحد أبواب بلدة القدس القديمة، و عبر شوارع البلدة، وصولا إلى حائط البراق، الذي يُطلق عليه الإسرائيليين اسم «حائط المبكى».

وكان من المقرر تنظيم المسيرة، التي يرفع فيها الكثير من الأعلام الإسرائيلية، الشهر الماضي تزامنا مع الذكرى السنوية (بموجب التقويم العبري)، لاحتلال القدس الشرقية عام 1967، ولكن جرى تأجيلها إثر الحرب الإسرائيلية على غزة، في ظل التوتر الشديد الذي كان يسود مدينة القدس الشرقية وغيرها من المدن.

وقالت صحيفة «يسرائيل هايوم» الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن منظمات يمينية، دعت إلى تنظيم المسيرة يوم الخميس المقبل، مضيفة نقلا عن منظمي المسيرة: «سنطالب بتوحيد القدس إلى الأبد، وسنعود للسير في شوارع القدس مرفوعة رؤوسنا بالأعلام الإسرائيلية وسنغني ونرقص على أرض صهيون والقدس».

ونقلت عن ماتان بيليج، رئيس المنظمات الداعية للمسيرة: «أن مسيرة العَلَم هي انتصار القدس الصهيونية الحرة والمفتوحة على تنظيمات محور الشر والظُلمة، وندعو الشعب كله ليأتي يوم الخميس المقبل ويحتفل معنا بوحدة القدس ودولة إسرائيل».

بينما لم يتضح على الفور، موقف الحكومة الإسرائيلية من هذه الدعوة، التي قد تتسبب بعودة التوتر للأراضي الفلسطينية.

يشار إلى أنه اقتحم مستوطنون يتقدمهم المتطرف ايهودا غليك، أمس الخميس، المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.