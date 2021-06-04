رابط التسجيل للحصول على لقاح كورونا في مصر.. تعمل 24 ساعة

أكدت وزارة الصحة والسكان أن رابط التسجيل للحصول على لقاح كورونا في مصر، يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي كل طلبات التسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة، وأعربت الوزارة أن المواطنين يستطيعون التسجيل من خلالها إذا توافرت الشروط التي وضعتها الصحة، وتضم خطوات التقديم في عبر رابط التسجيل للحصول على لقاح كورونا في مصر، 6 خطوات لابد من اتباعها.

رابط التسجيل للحصول على لقاح كورونا في مصر

وأكدت وزارة الصحة، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات على مستوى المحافظات ووضعت خطط طوارئ استباقية لمتابعة تطورات فيروس كورونا ومؤشرات الوفيات والإصابات من خلال عدد من وسائل التواصل لتلقي الاستفسارات من المواطنين حول الفيروس، وما يمكن اتباعه من إجراءات احترازية ووقائية أو عند الإصابة بفيروس كورونا، ويرصد التقرير التالي الخطوات التي يتم اتخاذها في حالة التسجيل للقاح كورونا المستجد.

خطوات التقديم للحصول على لقاح كورونا

- الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان واختيار تسجيل حساب في منظومة التسجيل للقاح فيروس كورونا المستجد.

- يتم تحديد الفئة التي تنتمي إليها، حيث «غير مسموح بالتسجيل لمن هو دون 18 عاما» العاملين في القطاع الطبي عليهم احضار ما يثبت طبيعة العمل، على سبيل المثال وليس الحصر: كارنية النقابة - بيان حالة وظيفية - خطاب من جهة العمل.

- إذا لم تكن من العاملين في القطاع الطبي أو من أصحاب الأمراض المزمنة يتم اختيار فئات أخرى.

- البيانات الأساسية يتم التأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح.

- لغة التواصل.

- الاسم كما مدون في بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

- بلد الجنسية.

- الرقم القومي.

- تاريخ الميلاد.

- النوع

- المحافظة التي ترغب في الحصول على اللقاح بها.

- المركز / القسم الذي ترغب بالحصول على اللقاح به.

- هل تعاني من أمراض مزمنة.

- الوظيفة.

- البريد الإلكتروني «اختياري».

- رقم الهاتف المحمول.

- وللعاملين في القطاع الطبي بيت إضافة خانة هل تقدم الخدمة الطبية؟

- ولأصحاب الأمراض المزمنة من جميع الفئات العمرية يقوم المواطن باختيار هذه الخانة.