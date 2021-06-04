ابنة أول مصاب بالفطر الأسود في سوهاج: والدي يحتاج 1600 جنيه علاج يوميا

لحظات صعبة عاشتها «ندي ممدوح محمود» 18 عامًا، الطالبة بالفرقة الأولي بكلية الحقوق جامعة سوهاج، بعد أن أصيب والدها البالغ من العمر 50 عاما، بمرض الفطر الأسود، على خلفية إصابته بفيروس كورونا وشفي منه، لتجد الفتاة نفسها تواجه كابوس عجزت أن تتحمله بمفردها، وبعد أن أهملت مديرية الصحة بسوهاج في علاج الحالة باعتبارها أول حالة في المحافظة، ما دعا جامعة سوهاج إلى فتح أبواب المستشفى الجامعي لوالد الطالبة، لتعيد لها الأمل من جديد في شفاء والدها من المرض.

نزيف من الأنف وتورم في اللثة وصداع بشكل مستمر

وقالت «ندي» بصوت حزين إنها عاشت أياما عصيبة منذ أن أصيب والدها بفيروس كورونا منذ ما يقارب الشهر، وبعد أن شفي والدها من الفيروس وجدته ينزف من أنفه مع تورم في لثة الأسنان ويشكوا من الصداع بشكل مستمر، لتعيش معاناة جديدة بعد علمها بإصابة والدها بالفطر الأسود، ليتم إيداعه العناية المركزة بمستشفى سوهاج الجامعي.

وأشارت «ندي» إلى أن والدها بعد أن شفى من كورونا بأسبوع بدأت تظهر عليه أعراض الفطر الأسود ولم تكن تعلم أنه مرض الفطر الأسود كما أنها لم تكن تعرف اسمه ولم تسمع عنه من قبل، وأشارت إلى أن الاعراض التي ظهرت علي والدها كانت هي نفس الأعراض التي أصيب بها الفنان سمير غانم.

أهملتها مديرية الصحة واستجابت الجامعة لاستغاثتها

وقالت إنها قصدت عدد من الأطباء الذين لم يتمكنوا من تشخيص الحالة، واضطرت للذهاب لمستشفي سوهاج الجامعي، وتم تشخيص حالة والدها على أنه مصاب بالفطر الأسود، لكن المستشفى لم يقم بحجز والدها لعلاجه، وأضافت أنها اطلقت استغاثة علي مواقع التواصل الاجتماعي لكي يتم علاج والدها، ولم تستجب مديرية الصحة لتلك الاستغاثة، واستجاب الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، وتم إيداع والدها قسم العناية المركزة بالمستشفي الجامعي.

وأشارت إلى أن علاج والدها مكلف للغاية، حيث يحصل علي علاج جلطات بمبلغ 600 جنيها، حقنة الفطر الأسود يتم شرائها بمبلغ 1000 جنيه، والأدوية يتكفل بها أهل الخير، ويتم شرائها من خارج المستشفى لعدم توافرها، وأشارت إلى أن المستشفى الجامعي طلب توفير الحقنة من الوزارة، ولم يتم توفيرها حتي الآن.

وأكدت «ندي»، أن صحة والدها لم تتحسن رغم الرعاية الطبية التي يحصل عليها وأشارت إلى إجراء عملية تنظيف للفطر، لافته إلى أن والدها فقد الرؤية تماما من عينه اليمنى بسبب الجلطات والفطر الأسود.

رئيس جامعة سوهاج: وفرنا 5 حقن للحالة وطلبنا شراء 500 حقنة

من جانبه قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إنه تم توفير 5 حقن للحالة المحجوزة بالمستشفي الجامعي والمصابة بالفطر الأسود، لافتا إلي أنه طلب 500 حقنة عن طريق الموحد الشراء الموحد لعلاج حالات الفطر الأسود تحسبا لظهور أية حالات أخرى في المستقبل، وأشار عزيز إلى أنه يتابع يوميا حالة المريض المصاب بالفطر الأسود داخل المستشفى الجامعي.

يذكر أن المواطن ممدوح محمود، 50 عاما هو اول حالة يتم الكشف عنها تصاب بالفطر الأسود بعد ان تم اصابته بفيروس كورونا، ويخضع للعلاج بقسم العناية المركزة بالمستشفي الجامعي.