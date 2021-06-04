«بعد ضرب الهند».. مرض الفطر الأسود يظهر في تشيلي

قالت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية في تقرير صادر اليوم الجمعة، إن مسعفين في تشيلي أبلغوا عن حالة مصابة بمرض الفطر الأسود مرتبط بمصاب بفيروس كورونا، حيث سجل العلماء في أوروغواي مريضا يعاني من هذه الحالة، في وقت يواصل مرض الفطر الأسود اصطياد ضحاياه في الهند التي تعاني موجة شرسة من فيروس كورونا.

الجمعية التشيلية لعلم العدوى: كشف حالات عدوى فطرية منذ بداية كورونا

وقالت الجمعية التشيلية لعلم العدوى إنه تم الكشف عن حالات عدوى فطرية منذ بداية الوباء لكن تواترها ازداد وارتفعت الحالات الخطيرة.

ولفت تقرير «نيويورك بوست» إلى أن الهند التي تواجه أزمة كورونا، تكافح مئات الحالات من مصابي الفطر الأسود، إذ تم مؤخرا تسجيل نحو 750 مريضًا في دلهي، وأكثر من 50 حالة وفاة.

مرض الفطر الأسود يهدد أرواح ضعاف المناعة

وتحدث عدوى مرض الفطر الأسود كنتاج للفطيرات المخاطية التي يمكن أن تقتل الأشخاص الذين تكون أجهزتهم المناعية ضعيفة، وحين يتم استنشاق الفطر فإنه يهاجم الرئتين والجيوب الأنفتية قبل أن تصل إلى الوجه والدماغ.

ويتسبب مرض الفطر الأسود في عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها وألم في الصدر وصعوبات في التنفس، ويعتقد أن وضع مرض الفطر الأسود تقاقم في الهند، لنقص الأدوية المتاحة لعلاجها.

والمرضى الذين يعانون ضعفا في الجهاز المناعي هم الأكثر عرضة للخطر ويخشى العلماء أن ارتفاع معدلات العدوى بسبب الستيرويدات المستخدمة لعلاج مرضى فيروس كورونا.

60% من مصابي الفطر الأسود في الهند أزالوا عينا واحدة على الأقل

ويرى المسعفون في الهند الآن حوالي خمس أو ست حالات في اليوم، لكنهم عادة ما كانوا يشاهدون ثلاث أو أربع حالات في السنة، في وقت أزال آلاف المرضى في الهند أعينهم بعد تفشي الفطر السوداء، وأن نحو 60 % من المرضى الذين عولجوا في المستشفى أزالوا عين واحدة على الأقل بعد أن تسببت الموجة الثانية من فيروس كورونا في انفجار المرض الفطري الزاحف.

وكتب رئيس الوزراء ناريندرا مودي على «تويتر» اليوم في تعليق عن الوضع الحالي: «في معركتنا هذه، ظهر أيضًا تحدٍ جديد آخر للفطر الأسود هذه الأيام».