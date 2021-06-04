51986 مواطنا يحصلون علي لقاح كورونا بالقليوبية

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية أن عدد المواطنين الذين حصلوا علي لقاح كورونا بمراكز التطعيم في المحافظة بلغ 51986 مواطنًا حصلوا علي الجرعة الأولي و4553 علي الجرعة الثانية في مراكز التلقيح التسعة على مستوى المحافظة.

وبحسب البيان، فإن عدد من تلقوا اللقاح في مستشفى كفرشكر المركزي جرعة أولي بلغ 10477 مواطنا و1526 جرعة ثانية وفي مركز طب الأسرة بسنديون 10021 جرعة أولى و1257 جرعة ثانية وفي مركز طبي حجازي بشبرا 9784 جرعة اولي و1750 جرعة ثانية وفي رمد بنها 5923 جرعة أولي و20 جرعة ثانية.

تعافي 17 بينهم 10 سيدات من كورونا بعزل قها وبنها

في سياق أخر أعلن مصدر طبي بمديرية الصحة بالقليوبية عن خروج وتعافي 17 مسنا من مصابي فيروس كورونا من مستشفى قها للعزل الصحي وبنها العام خلال ال72 الماضية بعد ثبوت تحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية.

وبحسب المصدر فإن المتعافين 10 نساء و7 رجال تراوحت أعمارهم بين 47 و74 عاما مؤكدا أن المتعافين جميعهم سجلوا مسحات سلبية لفيروس كورونا بعد إجرائها لهم مرتين متتاليتين، وأوضح المصدر أن مستشفى قها للعزل الصحي وبنها العام لا تعانيان من أي عجز في الإمكانات اللازمة لعلاج المرضى سواء في الأدوية أو المستلزمات الطبية، وأن جميع المصابين يحصلون على أدوية مضادة للفيرس جميعها متوافرة وفقًا لبروتوكول علاجي وزارة الصحة مشيرًا إلى أن مستشفى قها لا يستقبل حالات أقل من 18 عامًا، ويستقبل مصابي كورونا من القليوبية والمحافظات الأخرى.

بنها العام المستشفي إستقبلت 22 حالة إشتباه كورونا

فيما قالت الدكتورة أمنية خليفة مدير مستشفى بنها التعليمي، المخصص لعزل واستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا إن المستشفى استقبل خلال الساعات الماضية 22 حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا مضيفة أنه تم صرف علاج الكورونا لـ 7 حالات منها وإعطائهم تعليمات العزل المنزلي.

وأضافت أن قسم العزل بالمستشفى يضم 50 حالة بينها 15 حالة بالعناية المركزة و 35 بالقسم الداخلي مضفية أن جميع المحجوزين بالمستشفى حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة.