حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 5-6-2021: مائل للحرارة على القاهرة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتهم بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا، إذ يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية معتدلًا على السواحل الشمالية الغربية، حارًا على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

وأضاف خبراء الأرصاد، في بيان صادر قبل قليل، أنّه يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقال الخبراء، إنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن خليج السويس وخليج العقبة وجنوب سيناء وجنوب غرب البلاد، فضلًا عن اضطراب ملاحي على البحر الأحمر وخليج السويس، إذ تتراوح سرعة الرياح بين 60 إلى 70 كم/ ساعة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 3 إلى 5 أمتار.

درجات الحرارة غدا

القاهرة 32 19

الإسكندرية 27 20

وادي النطرون 31 20

طنطا 32 19

شبين الكوم 32 19

دمنهور 30 19

بلطيم 27 20

مطروح 26 19

السلوم 26 19

سيوة 33 18

بورسعيد 30 21

دمياط 30 21

الزقازيق 32 20

المنصورة 31 20

الإسماعيلية 32 19

السويس 32 20

العريش 30 19

رفح 30 18

رأس سدر 31 20

نخل 29 14

نويبع 31 24

طابا 29 18

كاترين 30 14

الطور 29 22

شرم الشيخ 35 25

الغردقة 33 24

مرسى علم 32 25

الفيوم 32 19

بني سويف 32 21

المنيا 32 21

أسيوط 33 22

سوهاج 35 23

قنا 38 23

الأقصر 39 24

أسوان 40 25

إدفو 40 26

أبو سمبل 40 27

الوادي الجديد 38 23

شلاتين 40 26

أبو رماد 38 26

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 28.