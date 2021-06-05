حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 5-6-2021: مائل للحرارة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتهم بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، السبت الموافق 5 يونيو.

وقالت هيئة الأرصاد في بيانها أنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية معتدلًا على السواحل الشمالية الغربية، حارًا على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وأضاف خبراء الأرصاد، أنّه يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقع الخبراء أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن خليج السويس وخليج العقبة وجنوب سيناء وجنوب غرب البلاد، فضلًا عن اضطراب ملاحي على البحر الأحمر وخليج السويس، إذ تتراوح سرعة الرياح بين 60 إلى 70 كم/ ساعة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 3 إلى 5 أمتار.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 32 19

الإسكندرية 27 20

وادي النطرون 31 20

طنطا 32 19

شبين الكوم 32 19

دمنهور 30 19

بلطيم 27 20

مطروح 26 19

السلوم 26 19

سيوة 33 18

بورسعيد 30 21

دمياط 30 21

الزقازيق 32 20

المنصورة 31 20

الإسماعيلية 32 19

السويس 32 20

العريش 30 19

رفح 30 18

رأس سدر 31 20

نخل 29 14

نويبع 31 24

طابا 29 18

كاترين 30 14

الطور 29 22

شرم الشيخ 35 25

الغردقة 33 24

مرسى علم 32 25

الفيوم 32 19

بني سويف 32 21

المنيا 32 21

أسيوط 33 22

سوهاج 35 23

قنا 38 23

الأقصر 39 24

أسوان 40 25

إدفو 40 26

أبو سمبل 40 27

الوادي الجديد 38 23

شلاتين 40 26

أبو رماد 38 26

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 28.