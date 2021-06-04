«التعليم»: تسليم طلاب الدبلومات مطهر وماسك قبل دخول لجان الامتحان

تبدأ امتحانات طلاب الدبلومات الفنية 2021، غدًا السبت الموافق 5 يونيو الجاري، ورقيًا في المدارس وسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المكثفة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، كتوزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بشكل يحافظ على التباعد الاجتماعي، وتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية.

«تعليم القاهرة»: 54 ألف طالب وطالبة يؤدي الامتحانات غدا وسط إجراءات وقائية مشددة

وكشف الدكتور خالد عبده، مدير التعليم الفني بالقاهرة، عن توزيع مطهرات وماسكات على جميع الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة، لتسليمها للطلاب اعتبارًا من الغد وذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على سلامة طلابها من الإجابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف عبده، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه أكثر من 54 ألف طالب وطالبة يؤدي الامتحانات غداً، مؤكداً أنه تم تعقيم جميع اللجان الامتحانية، والتنبيه على جميع المدارس بتسليم الطلاب المعقمات والماسكات قبل دخولهم اللجان الامتحانية.

من جهته، أكد ياسر عمر، مدير إدارة مصر القديمة التعليمية، أن الإدارة إستلمت المطهرات والكمامات لتوزيعها على الطلاب في اللجان الامتحانية للحافظ عليهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف عمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم تعقيم جميع اللجان الامتحانية، موضحاً أن الإدارة حريصة على توفير بيئة آمنة لعقد الامتحانات.

«تعليم الجيزة»: لدينا 60529 طالبا يؤدون الامتحانات غدا في 218 لجنة امتحانية

وفي سياق متصل، كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، عن أداء 60529 طالبًا الامتحانات غدًا تم توزيعهم على 218 لجنة امتحانية، مؤكدة تكثيف الإجراءات الوقائية في جميع اللجان الامتحانية للحافظ على الطلاب والمعلمين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما أكدت المديرية، تخصيص بوابات تعقيم في جميع المدارس وذلك لتعقيم الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول اللجنة الامتحانية، لافتة إلى الانتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة بعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 للفصل الدراسي الثاني، ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا.