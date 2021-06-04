امتحان الإعدادية.. 87 ألف طالب بالغربية يؤدون الامتحانات غدا

قال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة لامتحانات الشهادة الاعدادية المقرر انطلاقها غدا وتستمر حتى الخميس المقبل.

امتحان الصف الثالث الاعدادي.. 87 ألف طالب يؤدون الامتحانات غدا السبت

وأوضح في تصريح صحفي، اليوم، أن امتحانات الصف الثالث الاعدادي يؤديها 81712 طالبا بالإعدادية العامة و 6250 طالبا بالإعدادية المهنية بإجمالي 87962 طالبا موزعين على 412 لجنة امتحانية، لافتا إلى أن الإدارات التعليمية العشر عملت على تجهيز المدارس واللجان بشكل مبكر.

امتحان الصف الثالث الاعدادي.. تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

وأكد « حسن»، أن هناك تعليمات مشددة بضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، بداية من إجراء التطهير والتعقيم بصورة يومية، وتخطيط الملاعب لتنظيم انتظار الطلاب، والحفاظ على التباعد الاجتماعي فيما بينهم، وتوفير المطهرات والمعقمات للجان، وتنظيم دخول الطلاب، واختبار الحرارة بواسطة كواشف الحرارة، والتأكيد على ارتداء الكمامات أثناء سير الامتحان بدءا من دخول اللجان إلى الخروج منها، وتوفير المطهرات للطلاب والعاملين أثناء الامتحان حرصاً على سلامة الجميع.

امتحان الصف الثالث الاعدادي.. محافظ الغربية يتفقد تجهيز اللجان

وتفقد أمس، الخميس، الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عددا من لجان امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني، للتأكد من أن جاهزية المدارس لاستقبال طلابها لآداء امتحان الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، و أثنى على النظافة والاستعداد الجيد لاستقبال الامتحانات، وقدم الشكر لجميع العاملين على الجهد المتميز استعداداً لاستقبال الطلاب، وحثهم على توفير الجو المناسب لجميع الطلاب في إطار من الحزم، ومنع الغش، والتأكيد على عدم استخدام المحمول داخل اللجان لأي سبب، واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه من يحاول تسهيل الغش، حفاظاً على مستقبل أبنائنا الطلاب.