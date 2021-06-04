منها النوم.. 3 طرق للنجاة من حادث سقوط المصعد

تكررت وقائع سقوط المصعد في أكثر من مستشفى بمحافظة الفيوم، خلال الأيام القليلة الماضية، أحدهما آخرها سقط من الطابق الثاني والآخر من الثالث، ما أسفر عن إصابة 13 شخصاً بينهم 5 أطباء كانوا ضمن وفد من وزارة الصحة لمتابعة المصابين بفيروس كورونا، ومصابي الفطر الأسود بالفيوم، وتنوعت إصاباتهم بين متوسطة وخطيرة، الأمر الذي جعل الكثيرون يبحثون عن كيفية النجاة من حادث سقوط مصعد عبر محركات البحث المختلفة، في محاولة منهم لمعرفة بعض النصائح للنجاة من سقوط المصعد وهم بداخله.

وفي التقرير التالي، نوضح لكم «كيف تنجو من سقوط المصعد»، في ظل ما تقدمه «الوطن»، لقراءها من خدمات.

إذا أردت أن تنجو من سقوط المصعد فاستلقي على ظهرك

أكد العديد من الباحثين، أنّ أكثر الطرق الفعالة حتى تنجو من سقوط المصعد بأقل الإصابات، أنّ الاستلقاء على الظهر في أرضية المصعد هي أفضل طريقة نظراً لكونها تساهم في توزيع قوة اصطدام الأسانسير على الجسم كله وليس على جزء معين من الجسم، مع ضرورة حماية الرأس بوضع شئ أسفلها أو حتى وضع اليدين تحتها حتى لا ترتطم بقوة بأرضية الأسانسير.

الجلوس في منتصف الأسانسير وسيلة لتنجو من سقوط المصعد

ونصح لوك بارنس الباحث في جامعة ويسترن سيدني خلال دراسة أعدها حول الطرق المختلفة للنجاة من سقوط المصعد هي الجلوس في منتصف المصعد مع ثني الركبتين حتى لا يتأثر الجسم بالصدمة بصورة كبيرة نظراً لأن الحمل على الهيكل العظمي يكون أقل من وضع الوقوف، وحتى يتجنب من في داخل المصعد إصابة رأسه بأرضية المصعد بقوة، والتي تكون سبب الوفاة في الكثير من الأحيان.

لتنجو من سقوط المصعد تمسك بالقضبان العلوية بالسقف

إذا تعرضت لحادث سقوط مصعد، فيمكنك أن تنجو من الموت أو الإصابات الشديدة بالتمسك بقضبان سقف المصعد، والتي تمنع ارتطامك بأرضية المصعد لحظة اصطدامه بالأرض بقوة.

السرعة والتحكم في الخوف أولى طرق النجاة من سقوط المصعد

ويجب أنّ يعرف مستقل الأسانسير أنّه يمكنه النجاة من حادث سقوط المصعد ولكن يجب أنّ يكون سريعاً في إتخاذ القرار اللازم بوضعه داخل الأسانسير سواء بالجلوس أو الاستلقاء لتخفيف الإصابات، وأيضاً التحكم في خوفه وتفكيره طوال الوقت في سبل النجاة وليس في كونه سيموت.