13 مصابا في سقوط مصعدين بمستشفيات الفيوم بينهم 5 أطباء

شهدت محافظة الفيوم حادثي سقوط أسانسيرين بمستشفيات المحافظة، خلال أقل من أسبوع، أحدهما نتيجة الحمولة الزائدة، والثاني بسبب عدم الصيانة، مما أسفر عن إصابة 13 شخصاً، بينهم 5 أطباء، و6 سيدات، واثنين من طواقم التمريض.

وتكررت حوادث سقوط الأسانسير بمستشفيات الفيوم، إمّا بسبب عدم الصيانة الدورية، أو بسبب الحمولة الزائدة، حيث شهدت المحافظة حادثي سقوط أسانسير في أسبوع واحد، مما أسفر عن إصابة 13 شخصاً، بينهم 5 أطباء كانوا ضمن وفد لوزارة الصحة للرقابة على المستشفيات، و6 سيدات كن في زيارة لأحد أقاربهن بإحدى المستشفيين، إضافة إلى اثنين من طاقم التمريض، الأمر الذي دفع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إلى تشكيل لجنة فنية لمراجعة كافة المصاعد الموجودة في المنشآت الحكومية والأهلية، للتأكد من سلامتها، حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين.

إصابة 5 أطباء ضمن وفد الصحة في سقوط أسانسير

وفي أثناء جولة مفاجئة لوفد من وزارة الصحة والسكان، مكون من 5 أطباء، للمرور على عدد من مستشفيات الفيوم، لمتابعة أعداد وحالة المصابين بفيروس كورونا وحالات الفطر الأسود بالمحافظة، وعند وصول أعضاء الوفد إلى مستشفى «عرفة» التخصصي، بوسط مدينة الفيوم، واستقلوا الأسانسير، سقط بهم المصعد من الطابق الثاني، مما أسفر عن إصابتهم بكدمات وشروخ بالفقرات، وجرى نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وذلك بسبب عدم عمل الصيانة الدورية للأسانسير.

وتبينّ إصابة كل من الدكتور هشام أحمد زكي، 54 سنة، والدكتور طارق محمد جمال، 36 سنة، والدكتور محمد أحمد محمد بحيري، 50 سنة، بكدمات شديدة، فيما أصيب كل من الدكتورة صفاء عزت عبد الحميد، 44 سنة، والدكتور محمد أحمد إبراهيم، 42 سنة، بشروخ بالفقرات، جراء الهبوط السريع للمصعد واصطدامه بالأرض.

إصابة 8 أشخاص في سقوط أسانسير بمستشفى

كما أصيب 8 أشخاص في حادث سقوط أسانسير من الدور الثالث، داخل مستشفى «الندى» التخصصي بمدينة الفيوم، بينهم ممرض وممرضة من العاملين بالمستشفى، و6 آخرين كانوا في زيارة لأقاربهم المرضى بالمستشفى، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، لعمل الأشعة اللازمة لبيان ما بهم من إصابات، وتبين إصابتهم بكدمات شديدة بسبب شدة ارتطام الأسانسير بالأرض، وجرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

لجنة فنية لفحص المصاعد بالمنشآت الحكومية والأهلية

وفي أعقاب الحادثين، أمر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتشكيل لجنة فنية من مديرية الإسكان والمرافق، والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية للمركز والمدينة، وإدارة الحماية المدنية، والشئون القانونية بالمحافظة، وإدارة السلامة والصحة المهنية، وذلك لفحص ومراجعة كافة الأسانسيرات الموجودة في المنشآت الحكومية والأهلية، للتأكد من سلامتها حفاظاً على سلامة المواطنين.

وكلف محافظ الفيوم اللجنة بالمرور على كافة المنشآت الحكومية والأهلية، سواء كانت إدارية أو خدمية أو سكنية، لفحص المصاعد بها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية، وسلامتها وصيانتها، والتأكد من وجود شركة صيانة متخصصة وبرامج صيانة تعمل ضمن جداول زمنية محددة طبقاً للأكواد المخصصة لكل شركة، كما وجه اللجنة الفنية بإعداد تقارير أولاً بأول، وعرضها عليه، موجهاً بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المنشآت المخالفة.