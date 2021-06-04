6 مستندات للحصول على مستخرج بدل فاقد لرخصة محل «تجاري وصناعي»
كتب:
سلامة عامر
04:19 م | الجمعة 04 يونيو 2021
محلات "ارشيف"
حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه الجديدة 6 مستندات يجب أن يتقدم بها المواطن للحصول علي مستخرج بدل فاقد أو تالف لرخصة محل تجاري أو صناعي.
شروط الحصول علي الخدمة
- مالك المحل أو وكيل عمل عنه
- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة
المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة بدل «تالف/فاقد» لمحل تجاري أو صناعي أو عام
- صورة بطاقة الرقم القومي (والأصل للاطلاع)
- محضر شرطة في حالة الفقد
- الرخصة التالفة في حالة التلف
- صورة آخر إيصال سداد رسم التفتيش «والأصل للاطلاع»
- صورة المستند الدال على سداد التأمينات الاجتماعية «شهادة/خطاب/إيصال» والأصل للاطلاع
- صور الشهادات الصحية للعاملين بالمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات و«الأصل للاطلاع»
الإجراءات المطلوبه للحصول علي الخدمة
الخطوة الاولي : التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة
الخطوة الثانية: التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة
الخطوة الثالثه: استلام الخدمة
المدة الزمنية
خلال أسبوع من تاريخ تقديم طلب الخدمة
طرق وآليات الترخيص الجديد أو تجديد الترخيص بإشغال طريق «خاص بالمحلات»
- مستندات رئيسية تقدم فى حالتى طلب (الترخيص أو تجديد الترخيص) بإشغال الطريق:
- صورة بطاقة الرقم القومى.
- الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفياً الدمغة
- فى حالة طلب الترخيص بإشغال الطريق تقدم المستندات الأتية بالإضافة إلى المستندات الرئيسية السابقة:
- صورة ترخيص المحل
- رسم هندسى أو كروكى لموقع الإشغال
- صورة البطاقة الضريبية
وفى حالة طلب تجديد الترخيص بإشغال الطريق يقدم المستند الأتى بالإضافة إلى المستندات الرئيسية السابقة:
- الرخصة او الإيصال الدال على سداد رسوم ترخيص الإشغال أو تجديده
المدة الزمنية
15 يوما للحصول علي الخدمة منذ تقديم الطلب