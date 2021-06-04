6 مستندات للحصول على مستخرج بدل فاقد لرخصة محل «تجاري وصناعي»

حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه الجديدة 6 مستندات يجب أن يتقدم بها المواطن للحصول علي مستخرج بدل فاقد أو تالف لرخصة محل تجاري أو صناعي.

شروط الحصول علي الخدمة

- مالك المحل أو وكيل عمل عنه

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة

المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة بدل «تالف/فاقد» لمحل تجاري أو صناعي أو عام

- صورة بطاقة الرقم القومي (والأصل للاطلاع)

- محضر شرطة في حالة الفقد

- الرخصة التالفة في حالة التلف

- صورة آخر إيصال سداد رسم التفتيش «والأصل للاطلاع»

- صورة المستند الدال على سداد التأمينات الاجتماعية «شهادة/خطاب/إيصال» والأصل للاطلاع

- صور الشهادات الصحية للعاملين بالمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات و«الأصل للاطلاع»

الإجراءات المطلوبه للحصول علي الخدمة

الخطوة الاولي : التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة

الخطوة الثانية: التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة

الخطوة الثالثه: استلام الخدمة

المدة الزمنية

خلال أسبوع من تاريخ تقديم طلب الخدمة

طرق وآليات الترخيص الجديد أو تجديد الترخيص بإشغال طريق «خاص بالمحلات»

- مستندات رئيسية تقدم فى حالتى طلب (الترخيص أو تجديد الترخيص) بإشغال الطريق:

- صورة بطاقة الرقم القومى.

- الإيصال الدال على سداد رسم النظر مستوفياً الدمغة

- فى حالة طلب الترخيص بإشغال الطريق تقدم المستندات الأتية بالإضافة إلى المستندات الرئيسية السابقة:

- صورة ترخيص المحل

- رسم هندسى أو كروكى لموقع الإشغال

- صورة البطاقة الضريبية

وفى حالة طلب تجديد الترخيص بإشغال الطريق يقدم المستند الأتى بالإضافة إلى المستندات الرئيسية السابقة:

- الرخصة او الإيصال الدال على سداد رسوم ترخيص الإشغال أو تجديده

المدة الزمنية

15 يوما للحصول علي الخدمة منذ تقديم الطلب