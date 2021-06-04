7% من المرتب.. شروط الحصول على حافز التميز العلمي للموظفين

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 في مواده، ما يفيد استحقاق الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز التميز العلمي، حيث يمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على على الأقل، أو على درجة الماجستير أو مايعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسة على الأقل، كما يمنح الموظف حافز تميز آخر إذا حصل على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها.

حافز التميز العلمي

ويتم حساب حافز التميز العلمي المشار إليه بنسبة 7% من الأجر الوظيفي أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:

- 25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

- 50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عال.

- 75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل.

-100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسة على الأقل.

- 200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز، على ألايجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمي.

مستحقي حافز التميز العلمي

يتم تقسيم مستحقي حافز التميز العلمي، على النحو التالي:

- يمنح الموظف حافز التميز العلمي إذا حصل على دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على على الأقل

- يمنح الموظف حافز التميز العلمي إذا حصل على درجة الماجستير أو مايعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسة على الأقل.

- يمنح الموظف حافز التميز العلمي، إذا حصل على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها.

وكان حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، في مواده ما يفيد استحقاق الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز التميز العلمي.