تفاصيل زيارة بوسي شلبي لمدفن محمود عبدالعزيز في ذكرى ميلاده: «مصحف وماسك»

حرصت الإعلامية بوسي شلبي، على زيارة مدفن زوجها الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز، بمدافن الورديان غرب الإسكندرية، اليوم الجمعة، في ذكرى ميلاده الـ75، ويعود تاريخ ميلاد الفنان محمود عبدالعزيز إلى يوم 4 يونيو من عام 1946.

بـ«ماسك وملابس سوداء».. بوسي شلبي تزور مدفن محمود عبد العزيز في ذكرى ميلاده الـ75

وتواجدت الإعلامية بوسي شلبي، أمام مدفن زوجها الراحل الفنان محمود عبدالعزيز، عقب صلاة الجمعة، وارتدت عباءة سوداء و«ماسك» واقي لوجهها نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واصطحبت معها المصحف الخاص بها لقراءة القرآن الكريم على روح زوجها الراحل.

بوسي شلبي تتواجد لمدة ساعة في مدفن محمود عبد العزيز

ومكثت «شلبي» أمام مدفن محمود عبدالعزيز، قرابة الساعة، حرصت خلالها على قراءة الفاتحة والقرآن الكريم، والدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح جناته.

شلبي لمحمود عبد العزيز في ذكرى ميلاده: «كان يوم بيجمع كل حبايبك»

وكتبت بوسي شلبي، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»: «4 يونيو عید میلادك كان يوم بيجمع كل حبايبك وكان أسعد يوم لي عشان كنت بشوفك فرحان وسعيد.. وحشتني وأتمنى تكون فرحان وسعيد مع كل حبايبك في الجنة، وإن نشاء الله نلتقي قريبا یا أغلى الناس، دعواتكم والفاتحة هدية عيد ميلاده».

يذكر أن الراحل الفنان محمود عبدالعزيز، ولد يوم 4 يونيو 1947، وتوفى 12 نوفمبر 2016.