إزالة 40 حالة تعد على ترعة الإسماعيلية بالخانكة

نفذت الأجهزة التنفيذية في مركز ومدينة الخانكة، حملة إزالة مكبرة، شارك فيها اللواء شريف الهامي مساعد مدير أمن القليوبية، العميد ياسر حسن مدير شرطة المسطحات، العقيد محمد عبدالسلام مأمور مركز الخانكة، وطلال ربيع نائب رئيس المدينة، المقدم أحمد سامي رئيس مباحث المركز، وقوات الأمن، لإزالة حالات تعد على حرم الري في مناطق عرب العليقات وأبوزعبل والمنايل وسرياقوس.

وتنفيذ إزالة 40 حالة تعد بمساحة 4761 مترا على حرم الري لترعة الإسماعلية على جانبي الطريق السريع والطريق البطيء للوحدات الواقعة على طريق ترعة الإسماعلية في مناطق عرب العليقات وأبوزعبل والمنايل وسرياقوس، وتنفيذ الحالات تنفيذا للقانون وتحقيق الردع للمخالفين، دون حدوث أي خسائر في الأرواح والمعدات.

وقال العميد خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة، إنه تم التصدي لحالة بناء مخالف بمنطقة النبراوي زمام الوحدة المحلية بأبي زعبل، وتمت الازالة بمعرفة المواطن على مساحة 135مترا، وتم التنبيه عليه بعدم تكرار المخالفة.

ورصد حالة مبان لمخزن بصب سمل، تمهيدا لإنشاء المخزن في منطقة حوض حسيب على مساحة 1300 متر تقريبا، التابع لقرية سرياقوس، وإيقاف الأعمال ومصادرة الخلاطة المنفذة للأعمال، والتحفظ عليها في ديوان الوحدة المحلية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.