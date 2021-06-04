حمادة هلال يحضر للجزء الثاني من فيلم «حب العمر»: عاوز ورق مختلف

كشف الفنان حمادة هلال عن تحضيره للجزء الثاني من فيلمه الشهير «حب العمر»، الذى عرض الجزء الأول منه منذ ما يقرب من 15 عاما، وحقق نجاحا كبير وقت عرضه. وقال هلال لـ«الوطن»: «فكرة التحضير لتقديم جزء ثاني من الفيلم مطروحة وبقوة، وأتمنى أن ترى النور خلال الفترة المقبلة»، مضيفا «أتمنى أن يكون هناك ورق جيد لكي يكون أقوى من الجزء الأول، كما أريد فكرة ملاكمة جديدة لكي تتماشى مع الوضع الحالي».

وكشف هلال سبب اعتراضه فقال «أنا كان قصدي أقول لأطفالنا إن مش ده الشكل اللى ينفع نظهر بيه في مجتمعنا». وتابع حمادة هلال قائلا: «أنا بالعكس مش سعيد خالص إن الأطفال يكونوا ماشيين حاطين على رأسهم اسم المداح، لأن أنا مرضاش على ابنى كده، وماحبش أبدا شكله يبقي كده، واللي مش هرضاه على ابني مش هرضاه لكل الأطفال».

وأضاف الفنان حمادة هلال، أنه سعيد بالنجاح الذي حققه المداح وسعيد بتفاعل الجمهور مع المسلسل، ولكن سيكون أكثر سعادة إذا تفاعلوا معه بشكل يليق بمجتمعنا.

وكان الفنان حمادة هلال، قد نشر صورة لطفل يحلق شعره على شكل اسم المداح عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك» وعلق عليها قائلا: «أنا الحمد لله أكيد فرحان بنجاح مسلسل المداح بس مش حابب أطفالنا تعمل الرسمة دي حتى لو بحب أنا بشكر الطفل الجميل ده والحلاق الشاطر بس وحياة ربنا عندكم بلاش».

يذكر أن الفنان حمادة هلال، كان قد شارك في السباق الرمضاني بمسلسل «المداح» من بطولة حمادة هلال وأحمد بدير ودنيا عبد العزيز ونسرين طافش وخالد سرحان ومحمد عز وهادى خفاجة وعدد من الفنانين، وهو من تأليف ورشة أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.