تعرف على صاحب شقة الزمالك «مغارة علي بابا».. «حفيد الباشوات»

كشفت التحقيقات عن أن صاحب شقة الزمالك التي عثر بداخلها على تحف أثرية ومجوهرات ترجع إلى بعض العصور المختلفة، هو المستشار أحمد عبد الفتاح حسن، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة حتى عام 2002، وقبلها أعير للعمل مستشارا للشؤون القانونية لسلطة عمان، وأضافت التحقيقات أن المستشار أحمد عبد الفتاح حسن يقيم خارج مصر منذ أكثر من عشرين عاما، و يتردد على الشقة في الإجازات السنوية ، وتابعت التحقيقات أنه الآن مقيم هو وزوجته في دولة الكويت للعمل هناك.

صاحب الشقة: أنا ابن باشا وحفيد باشا

وفي نفس السياق أصدر المستشار أحمد حسن عبد الفتاح بيانا صباح اليوم، تحدث فيه عن واقعة فتح شقته بمنطقة الزمالك بمعرفة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة لتنفيذ حكم قضائي بالحجز علي نجله كريم، قائلا إن نجله لا يقيم في الشقة محل الواقعة، وأن الشقة محل إقامته وزوجته فقط.

وأضاف «عبد الفتاح» أنه ينتمي إلى عائلة عريقة، وأنه حفيد أحمد باشا علي وزير الحقانية والداخلية والزراعة والأوقاف في عهد الملك فؤاد الأول، وعمل وكيلا لمجلس الشيوخ في عهد الملك فاروق، ووالده عبد الفتاح باشا حسن، وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفد سنه 1951، في عهد الملك فاروق، وكان من رجال القضاء، ثم عضوا في مجلس الدولة في أول تشكيل له سنة 1941.

صاحب الشقة: زوجتي ابنة وزير في عهد السادات

وتابع «عبد الفتاح» وأن السيدة حرمه هي ابنة السيد محمد حامد محمود وزير الحكم المحلي في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، مؤكدًا في البيان أن ما عثر عليه داخل شقته بالزمالك مقتنيات العائلة وموثقة ولها سندات ملكية وانها لا تخص نجله كريم

العثور علي مغارة علي بابا داخل شقة بالزمالك

وكان رجال تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة عثروا أثناء تنفيذ حكم قضائي ضد «كريم» نجل المستشار أحمد عبد الفتاح حسن بالتحفظ علي شقته بالزمالك، على مجوهرات ثمينة وقطع أثرية، وجرى وضع حراسة على الشقة لحين انتقال النيابة العامة ومباشرة التحقيقات في الواقعة.