تعافي وخروج 12 مصابا بكورونا من مستشفيات عزل سوهاج

أعلن مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج، اليوم الجمعة، تعافي 12 شخصا من المصابين بفيروس كورونا وخروجهم جميعا من العزل.

وشهدت محافظة سوهاج، خلال الأيام الماضية، تراجعا في إعداد الإصابات والوفيات، بسبب الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها محافظة سوهاج.

وتفقدت لجنة تابعة للرقابة الداخلية، برئاسة الدكتور إيهاب شاهين، ومكتب التفتيش الفني ومكافحة العدوى بوزارة الصحة المصرية، اليوم الجمعة، عددا من مستشفيات محافظة سوهاج العامة والمركزية والنوعية، لمتابعة سير العمل بتلك المستشفيات، والوقوف على مدى تقديم الخدمة الطبية للمواطنين ومتلقي الخدمات الطبية بها.

وتأتي هذه الزيارة بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لتكثيف المرور والمتابعة على المستشفيات، وتذليل العقبات وتوفير الرعاية الطبية والصحية، للمواطنين ومتابعة سير العمل داخل مستشفيات العزل، والوقوف على جاهزية المستشفيات، ومدى اتباع الإجراءات الاحترازية وتوافر المستلزمات والمخزون الاستراتيجي من الأدوية والواقيات الشخصية وتواجد الأطقم الطبية والتزامها داخل تلك المستشفيات، ضمن خطة الوزارة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.