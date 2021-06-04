إنذار جوي.. الأرصاد تكشف عن خريطة الظواهر المناخية المتوقعة حتى الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، عن خريطة الظواهر الجوية وحالة الطقس المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، خلال الفترة من السبت 5 يونيو، وحتى الخميس 10 من الشهر نفسه، حيث أطلقت تحذيرا جويا بشأن نشاط حركة الرياح، واضطرابات الملاحة البحرية، وفقا لما رصدته الهيئة من خلال متابعة آخر تحديثات صور للأقمار الصناعية، والنماذج العددية، وخرائط التوزيعات الضغطية، واضطرابات بالملاحة البحرية، ونشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تحد من مستوى الرؤية، على عدد من المناطق، اعتبارًا من الساعة 6:00 الجمعة الموافق 4 يونيو، حتى 6:00 من يوم الأحد المقبل.

ووفق بيان الهيئة، تتعرض منطقة خليج السويس، بالإضافة إلى منطقة خليج العقبة، إلى نشاط في حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، التي تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية، واضطراب الملاحة البحرية على تلك مناطق «رأس سدر، الطور، الزعفرانة، رأس غارب، رأس شقير، الجونة، والغردقة، طابا، نويبع، دهب».

خريطة الظواهر الجوية المتوقعة السبت 4 يونيو

وذكرت الهيئة خريطة الظواهر الجوية المتوقعة غدا السبت 4 يونيو كالتالي:

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وجنوب البلاد.

ـ نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من مدن الخليج، خليج العقبة، جنوب سيناء، وجنوب غرب البلاد.

ـ اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر الأحمر، وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح إلى 70 كم/ساعة، ويصل ارتفاع الموج إلى 5 أمتار.

الظواهر الجوية المتوقعة الأحد 6 يونيو

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية المتوقعة الإثنين 7 يونيو

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة الثلاثاء 8 يونيو

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، جنوب سيناء، جنوب البلاد على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة الأربعاء 9 يونيو

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية، جنوب سيناء، جنوب البلاد على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة الخميس 10 يونيو

ـ نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية، وجنوب سيناء.

ونوهت الهيئة بضرورة اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال فترة التنبؤ، وتقوم الأرصاد بإصدار تحديثاتها بشأن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة بصفة مستمرة.