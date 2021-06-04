زوجة خائنة وصديق غادر.. قصة قتل خفير بالشرقية: أوهماه بتعليمه السباحة وأغرقاه

بداعي تعلم الغطس والتدرب على مهاراته، استدرج أمين شرطة بمدينة صان الحجر، التابعة لمحافظة الشرقية، خير نظامي، تربطه علاقة صداقة بالأمين، الذي كان على علاقة غير شرعية بزوجة الخفير، للتخلص من الأخير، بالاتفاق مع الوجة الخائنة، حيث أعد المتهمان خطة، ظنا أنها محكمة ليزهقا روح الزوج دون أن تشير لهما أصابع الاتهام، وتصبح دائرة الشك أبعد ماتكون عنهما.

استدراج وإيهام بالغطس وإغراق الضحية

تعود تفاصيل الحادث الذي أفزع سكان المدينة الصغيرة، إلى قيام المتهم الأول- أمين شرطة- بإحضار برميل عميق وعبأه بالمياه، واستدرج الضحية إلى منزله وتظاهر بنيته تدريبه على الغطس، ليستجيب له المجني عليه على الفور، وذلك لثقته في المتهم الذي جمعتهما علاقة صداقة، حيث عمل القتيل، خفير نظامي ضمن قوة مركز شرطة فاقوس، وما إن أدخل المجني عليه رأسه إلى البرميل، حتى أمسك المتهم بقدميه وأخذ يدفعه إلى داخل المياه غير مبالِ بمحاولات الضحية للنجاة بنفسه، بعدما أدرك أنه يتعرض إلى جريمة قتل عن طريق إغراقه، ليلفظ المجني عليه أنفاسه الأخيرة داخل البرميل غرقا.

جثمان في الترعة وإصابات ظاهرية

وبعد أن تأكد المتهمان من وفاة الزوج، حتى قاما بحمل الجثمان وإلقائه في إحدى الترع في المدينة الريفية، ليبدو الحادث وكأنه غرق وليس واقعة قتل، حتى عثر الأهالي على الجثمان طافيا فوق سطح المياه، وقاموا بإبلاغ مركز شرطة ثان الحجر، حيث حضرت قوة من فريق البحث والتحري وتم انتشال الجثمان وعقب المعاينة تبين وجود إصابات ظاهرية بجثة القتيل، لتبدأ التحريات في كشف لغز الجريمة.

وعقب التحريات التي كشفت عن المتهمين، وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط أمين الشرطة وزوجة المجني عليه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهما للمحاكمة الجنائية.

وبعد العرض على النيابة والإحالة للمحاكمة، قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، تأجيل محاكمة ربة المنزل وأمين الشرطة، المتهمين في القضية رقم 7854 لسنة 2020 جنايات صان الحجر بقتل زوج المتهمة الأولى بسبب علاقة غير شرعية بينهما إلى شهر يوليو المقبل وذلك لحين مناقشة ضابط المباحث والطب الشرعي.