آخرها «مذبحة أبو حزام».. القتل الخطأ ينهي حياة 11 شخصا في قنا
كتب:
رجب آدم
07:24 م | الجمعة 04 يونيو 2021
ميكروباص مذبحة أبو حزام
سقط عدد كبير من ضحايا القتل الخطأ في محافظة قنا، خلال الأسبوع الماضي، من بينهم 8 جثث و7 مصابين في مذبحة أبو حزام في نجع حمادي، التي جاءت بعد انتقام عائلة من أخرى، بإطلاق وابل من الرصاص على ميكروباص، يحمل ركابا من العائلات، بعد ظنهم أنهم على طرف خصومة دون التحقق من ذلك، وقتل طفل وشاب في قرية الفاوية بمركز دشنا، بعد مشاجرة مسلحة بين فردين من أبناء عائلتين عن طريق الخطأ، وآخر في قرية حجازة بحري بمركز قوص، جنوب المحافظة، بطلق ناري نافذ في الظهر خلال مشاجرة مسلحة بين فردين.
مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين في مذبحة أبو حزام
الخطأ كان المتهم الأول في قتل 8 أشخاص، من بينهم أطفال وسيدات من 3 عائلات مختلفة في مذبحة أبو حزام، شرق مدينة نجع حمادي، منذ يومين، على خلفية انتقام أحد أبناء ضحية من عائلة «السعدية»، قُتل على يد أحد الأشخاص من عائلة «العوامر»، وانتظر ميكروباص صاحبه من العائلة الثانية، وقام ومعه أقاربه مصوبين الأسلحة النارية نحو السيارة من جميع النواحي، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص من بينهم شخص على خصومة، والباقي من 3 عائلات مختلفة، ليسوا طرفا فيها، فضلًا عن إصابة 7 أشخاص آخرين حالتهم خطرة، ونقل 6 منهم بواسطة إسعاف قنا إلى مستشفى سوهاج الجامعي.
مصرع شاب وطفل في القتل الخطأ بقرية الفاوية
في قرية الفاوية بمركز دشنا، شمال محافظة قنا، قُتل الطفل «حسن.م.ج»، 15 عامًا، إثر تلقيه طلقا ناريا عن طريق الخطأ، استقر في صدره خلال تواجده بالصدفة في أثناء مروره في شارع الواقع به الاشتباكات، وتوفى خلال نقله بسيارة الإسعاف، كما قُتل بالخطأ الشاب «زيدان.ج»، 29 عاما، مقيم قرية الفحيرة بالسمطا، بطلق ناري خلال تواجده بالقرية في أثناء إصلاحه دراجة عادية، يوم الأحد الماضي.
وفاة شاب في سوق حجازة بطلق ناري بالخطأ
وفي سوق حجازة بمركز قوص جنوب قنا، سقط شاب عن طريق القتل الخطأ، إثر تلقيه طلق ناري في الظهر بالخطأ، إثر نشوب مشاجرة مسلحة بين طرفين بسبب خلافات مادية.
وتبين بحسب التحريات أن الشاب يدعى «ريان فتحي ريان»، 29 عامًا، مقيم بقرية حجازة بحري، تلقى طلق ناري في الظهر في أثناء تصادف مروره وقت الخلافات.
عقوبة القتل الخطأ
يقول إسماعيل سلاوي، محامي جنايات من أبناء نجع حمادي: إن عقوبة القتل الخطأ، الحبس لمدة تصل إلى 7 سنوات على المتهمين في قضايا القتل الخطأ، مطالبا مجلس النواب بتغليظ العقوبة، للحد من الضحايا، وحتى لا يفلتون المتهمون من جريمتهم بعقوبة مخففة.
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