إيناس عز الدين لـ«الوطن»: حالة ابني مستقرة وسنغادر المستشفى خلال أيام

كشفت الفنانة إيناس عز الدين، عن استقرار الحالة الصحية لابنها بعد إجرائه عملية جراحية دقيقة في المخ، مشيرة في تصريحات لـ«الوطن»: «الحمدلله محمد في تحسن وحالته مستقرة، لذلك تم نقله من العناية المركزة إلى غرفة عادية، وقد تحدث معي اليوم وكنت سعيدة جدا، وقال لي: (صوتك وحشني ياماما)».

وأضافت إيناس: «بحمد ربنا وبشكره على تحسن حالة ابني وعلى حب الناس حوليا، بجد بشكر كل من ساندني وقت مرض ابني وكان هناك عدد كبير يريد زيارته، لكن للأسف ممنوع بسبب ظروف كورونا، حفاظا على صحته، وهذا كان أمر الأطباء، لذلك أعلنت ذلك عبر فيس بوك، حتى أنا، والدته، الأطباء رفضوا دخولي إليه إلا بعد إجراء مسحة كورونا لي للاطمئنان إني سليمة ويمكن مرافقته».

وتابعت إيناس: «على مدار اليوم يخضع محمد إلى عدد من الإشاعات والفحوصات للاطمئنان عليه، ومن المقرر أن نغادر المستشفى خلال الأيام المقبلة، وأحب أشكر الطاقم الطبي والدكتور محمد البلتاجي الذي أجرى له العملية الجراحية».

كانت إيناس عز الدين، أعلنت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، خضوع ابنها لعملية دقيقة في المخ قائلة: «اللهم إني استودعتك ابني قطعة من قلبي في كل مكان غابت عنه عيني وعينك لم تغب، فاحفظه حفظًا يليق بعظمتك وأنت خير الحافظين.. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد»، لتجد دعما من الجمهور وعدد من نجوم الوسط، أبرزهم الفنانة وفاء عامر ومحمد فؤاد ونهال عنبر، التي وجهت لهما الشكر عبر الفيسبوك، قائلة: «نهال عنبر وفاء عامر ومحمد فؤاد فؤش.. بشكر حضرتكم جميعًا كل الأصدقاء على كل رسالة ودعوة لابني».