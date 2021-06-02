تطورات الحالة الصحية لابن إيناس عز الدين: خرج من العناية المركزة

بعد ساعات القلق والتوتر التي عاشتها الفنانة إيناس عز الدين، بسبب إجراء ابنها عملية شديدة الدقة في المخ استمرت 8 ساعات متواصلة، دعته التواجد في العناية المركزة تحت الملاحظة، أعلنت الفنانة إيناس عزالدين، خروج ابنها من العناية المركزة واستقرار حالته الصحية.

وكتبت «عز الدين»، عبر صفحتها الشخصية الفيس بوك: «شفاك الله يا قلبًا لم نعرف منه سوء،اللهم رده الي بيتة سالمًا معافًا، اللهم اسكب في جسده نهرًا من العافية والراحة، الحمدلله والشكر لله، خرج من العناية المركزة».

ووجهت «عز الدين» الشكر لكل من وقف بجوارها في مرض ابنها: «شكرًا لكل الأصدقاء لكل حد وقف جنبي بآخر فترة مرت عليا، أحب أطمن حضراتكم بعد 8 ساعات عملية أمس الحمد الله، هو الآن في العناية المركزة».

كما طلبت إيناس عز الدين متابعيها الدعاء لابنها قبل دخولة غرفة العمليات قائلة: «اللهم إني استودعتك ابني قطعة من قلبي في كل مكان غابت عنه عيني وعينك لم تغب، فاحفظه حفظًا يليق بعظمتك وأنت خير الحافظين.. اللهم صلِ وسلم وبارك على سيدنا محمد».

وساند «عز الدين» في مرض ابنها عدد من الفنانين، كان أبرزهم وفاء عامر، ومحمد فؤاد، و نهال عنبر.

ومن جانبه، جهت «عز الدين» الشكر للفنانة وفاء عامر عبر الفيسبوك: «مش لاقية كلمة أوصف بيها طيبتك وجدعنتك ويوم ميلادك كنتى معايا ومسبتنيش وسهرك معايا واتصالك بالدكاترة فى أمريكا، وخوفك على ابني لحد اللحظة اللى بكتب فيها كل سنة وانتى طيبة وحبيبتى ودائمًا معايا»، كما وجهت الشكر لمحمد فؤاد ونهال عنبر، قائلة: «نهال عنبر وفاء عامر ومحمد فؤاد فؤش.. بشكر حضرتكم جميعًا كل الأصدقاء على كل رسالة ودعوة لابني».