مفكر إستراتيجي: مصر بدأت التفاوض لوقف إطلاق النار من اليوم الأول للحرب بفلسطين

قال اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، إنه ومع بدء أحداث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قامت مصر في اليوم التالي للحرب بدفع مجموعات تفاوضيه إلى إسرائيل وغزة لبدء عملية التهدئة، «الحكومة الإسرائيلية رفضت الطلب المصري في أول يوم، وعرضت مصر نفس الطلب بعدها بيومين حتى تم فتح المعابر للفلسطينين من أجل العلاج».

وأضاف «فرج»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الجمعة في مصر»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، والمذاع على فضائية «MBC مصر»، أن مصر قامت بمد قطاع غزة بقوافل مساعدات إنسانية إلى القطاع من وقود وأدوية وأغذية، حتى نجحت أخيرا في إيقاف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

وأوضح أنه وفي أعقاب ذلك دفعت مصر بعناصر أخرى، منها اللواء عباس كامل، مدير المخابرات العامة، عندما زار إسرائيل والضفة الغربية وحماس ونجح في تهدئه الأمر هناك، لافتا إلى أنه وبعد ذلك قامت مصر بالتوجه نحو إعادة الأعمار الخاصة بالقطاع بعد فترة الحرب الشرسة التي جرت هناك، «مصر في هذه الفترة بدأت توضب الأمور علشان الغلابة اللي قاعدين من غير مساكن في غزة، ومصر قامت بدور رائ في عملية إعادة الأعمار بالكلام والأفعال».

وأكد أن الحكومة الصرية وما تقوم به من مجهودات مقدرة، ستنعكس في النهاية على ثبات قرار وقف إطلاق النار بعد الخطوات الجيدة التي اتخذتها القيادة السياسية لعدم تجدد الاشتباكات فيما بعد، «كافة الدول الكبرى أثنت على دور مصر في حل المشكلة الفلسطينية الإسرائيلية، وسيتم إجراء الانتخابات هناك، وهي البداية الحقيقية لحل الأزمة الفلسطينية».