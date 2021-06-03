نائب رئيس وزراء فلسطين: العالم أدرك أن مصر قادرة على المهمة الصعبة

أكد الدكتور زياد أبو عمرو، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية يشعروا بسعادة بالغة؛ لإدراك العالم أن جمهورية مصر العربية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي هي الجهة المؤهلة والقادرة على القيام بالمهمة الصعبة في فلسطين.

وأوضح «أبو عمرو» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «CBC»، أن الحكومة الفلسطينية أبدت الاستعداد بوزرائها بتقديم كل ما يلزم لانجاح مبادرة الرئيس السيسي، بإعادة إعمار قطاع غزة وبناء البنية التحتية والمرافق والمؤسسات والجوانب المختلفة للمجتمع الفلسطيني.

وشدد زياد أبوعمرو على وجود تنسيق كامل بين الحكومة الفلسطينية والمصرية، وأن الأولى أبدت استعدادها لإمداد مصر بالمعلومات والمبادرات والأفكار لتساعدها في مهمتها النبيلة بإعادة إعمار قطاع غزة، معربًا عن نيته في الشروع الفوري في بدء التعاون بين الحكومتين لإعادة إعمار قطاع غزة.

في سياق متصل، أشاد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، بما قدمته الحكومة المصرية لفلسطين في مواجهة وباء كورونا، وأنها لم تبخل عليهم وأعطتهم أولوية في مواجهة البلاء مشيرًا إلى أنهم عرضوا سد احتياجات القطاع في ما يخص مواجهة الجائحة، لافتًا إلى أن مصر فتحت حدودها لاستقبال الجرحى الفلسطنيين لعلاجهم في مستشفياتها، وأن هذه ليست المرة الأولى التي تفعل فيها القاهرة ذلك.

وشدد نائب رئيس الوزراء، على أن مصر تستقبل الجرحى الفلسطنيين لعلاجهم في كل عدوان، وتقدم المساعدات الطبية للشعب الفلسطيني.