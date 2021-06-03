نائب رئيس وزراء فلسطين: قوة مصر هي قوة لنا ولكل العرب

أكد الدكتور زياد أبو عمرو نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قطاع غزة ستتجاوز إعادة إعمار ما تم هدمه في العدوان إلى بناء هذه المدينة في إطار الرؤية الخلاقة لانعاش قطاع غزة وبقيت الأراضي الفلسطينية وتطويرها والمساعدة على التنمية والازدهار.

وأوضح أبو عمرو خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «CBC»: «معجبون بما شاهدناه في مصر من مشاريع ومدن جديدة يتم بنائها على مدار الساعة والمستشفيات والنهضة العمرانية من جسور وأنفاق وترميم الأماكن الأثرية»، معربًا عن أمله في أن تتكرم مصر على قطاع غزة بمثل ذلك.

وأعرب أبوعمرو عن تقديره للجهد المصري الكبير، مشيدًا بامكانيات مصر التي تواجه تحديات كبيرة ورغم ذلك قرر الرئيس السيسي توفير 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة لإعادة بناء مرافقها وإعمارها، مشيرًا أنه يأمل في الاستفادة من التجربة المصرية ومن النهضة العمرانية التي سبقت الزمن في مصر، مؤكدا أن العالم كله يفاجأ الأن بما يراه من نهضة عمرانية تعم أرجاء مصر وأنهم يعتبروا ذلك مفخرة لكل العرب وأن قوة مصر هي قوة لفسلطين وقوة لكل العرب.

ومن جهة أخرى تحدث نائب رئيس الوزراء الفلسطيني عن ملف حكومة الوحدة الوطنية مشيرًا لوجود اجماعا فلسطينيًا واجماعًا اقليميًا ودوليًا على دعم مبادرة الرئيس السيسي والتي لا تقتصر على الإعمار فقط وأنه حتى يكون هناك إعمار يجب أن تكون هناك حكومة متوافق عليها وأن يكون هناك تهدئة في غزة والضفة والقدس.

ولفت إلى أن الفلسطينيين قادمين للقاهرة وهم مصرين على الاستجابة الكاملة لما تقوم به مصر من جهود بنائة في رأب الصدع وتحقيق المصالحة وتشكيل الحكومة وإعادة الإعمار وفتح الأفاق لعملية سياسية لانهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.