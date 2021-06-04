العثور على جثة طفل طافية بـ«نيل أسيوط»

عثر الأهالي على جثة طفل طافية على مياه النيل، بجزيرة المعابدة الغربية التابعة لمركز منفلوط في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي، بوجود جثة طافية بجزيرة المعابدة، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف والحماية المدنية والإنقاذ النهري، وجرى انتشال الجثة بمعرفة فرق الإنقاذ النهري والحماية المدنية,

وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لغريق يدعى «محمد حماده فاروق محمد، 13 سنة»، مقيم بمركز منفلوط، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منفلوط، تحت تصرف النيابة، وجار تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.