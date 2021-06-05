حظك اليوم السبت 5-6-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

تعد الشجاعة والطموح والإخلاص من أبرز مميزات مولود برج العقرب، فضلا عن تركيزه العالي دائما، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر بمنزل العمل واليوم فرصة للعمل والإنجاز، ولمراجعة أهدافك بتأني.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس والمريخ بمنزل الحظ يمنحانك وقتا مناسبا للاقتراب ممن تحب ويعدانك بأوقات عاطفية حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة ميس حمدان، ويوافق تاريخ ميلادها 31 أكتوبر.