حظك اليوم السبت 5-6-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:23 ص | السبت 05 يونيو 2021
برج العقرب
تعد الشجاعة والطموح والإخلاص من أبرز مميزات مولود برج العقرب، فضلا عن تركيزه العالي دائما، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني
القمر بمنزل العمل واليوم فرصة للعمل والإنجاز، ولمراجعة أهدافك بتأني.
حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي
فينوس والمريخ بمنزل الحظ يمنحانك وقتا مناسبا للاقتراب ممن تحب ويعدانك بأوقات عاطفية حلوة.
ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة ميس حمدان، ويوافق تاريخ ميلادها 31 أكتوبر.